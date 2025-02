Gasperini lancia un messaggio a Conte: la frase che fa discutere

Notizie Calcio Napoli – Gian Piero Gasperini ha lanciato un messaggio nei confronti di Antonio Conte e Simone Inzaghi: la frase in conferenza fa discutere

Per le notizie calcio Napoli arrivano novità dalla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro l’Empoli. I nerazzurri sono reduci dalla clamorosa eliminazione in Champions League per mano del Club Brugge e vorranno subito alzare la testa in campionato. Nell’ultimo turno, infatti, la Dea ha pareggiato con il Cagliari per 0-0, non approfittando del pari del Napoli con la Lazio e della sconfitta dell’Inter contro la Juventus.

La trasferta di Empoli non sarà una passeggiata, ma i toscani sono in un periodo di forma pessimo. Per l’Atalanta è l’occasione ideale per rimanere agganciata al treno scudetto e, soprattutto, per distanziarsi dalle squadre che la stanno rincorrendo al terzo posto. La Lazio e il Bologna si sono fermate e i nerazzurri possono prendere definitivamente il volo.

Gasperini e lo Scudetto: arriva il messaggio per Conte

Nel corso della conferenza, è stato chiesto al tecnico dell’Atalanta, anche un commento sull’ipotetica corsa scudetto. I bergamaschi sono a soli 5 punti dal Napoli primo e, la prossima settimana, ci sarà lo scontro diretto tra i partenopei e l’Inter, che potrebbe permettere a Retegui e compagni di recuperare ulteriore terreno.

Proprio per questo, il Gasp si è detto ancora fiducioso, lanciando un messaggio a Conte e Inzaghi:

“Scudetto? Dobbiamo credere nell’impossibile, solo se ci credi veramente puoi farcela”.

L’Atalanta, dunque, ci crede ancora. Il calendario della Dea prevedrà ancora le sfide con Juve, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna, Milan e Roma. Le prime cinque tra queste, inoltre, saranno tutte consecutive. Un calendario folle, del quale dovranno approfittare proprio il Napoli e l’Inter, che cercheranno di chiudere ad una corsa a due la lotta per lo scudetto.