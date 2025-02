Napoli-Inter di sabato: ecco date e orari dalla 27a alla 29a giornata di Serie A

Napoli Calcio Notizie – Finalmente sono ufficiali le date e gli orari dei match dalla 27a alla 29a giornata di campionato: ecco quando ci sarà la sfida Scudetto contro l’Inter

Era atteso da giorni, ma fino al pronunciamento dei sorteggi di Nyon per le gare di Champions League e al conseguente calendario redatto dalla UEFA per gli ottavi di finale della competizione, la Lega Serie A non si sarebbe mai pronunciata in merito alle prossime giornate di campionato.

L’Inter ha beccato il Feyenoord e disputerà la partita d’andata il mercoledì 5 marzo alle ore 18:45. Per dare margine di tempo e recupero, vista anche la doppia trasferta in programma, il club nerazzurro giocherà contro la squadra di Conte il sabato 1 marzo alle ore 18:00. E per ragioni televisive, la partita sarà trasmessa solo ed esclusivamente su DAZN.

Napoli, contro Fiorentina e Venezia di domenica: date e orari

Oltre a Napoli-Inter, nel comunicato ufficiale diffuso dalla Lega sono stati pubblicati anche i prossimi incontri. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Fiorentina domenica 9 marzo alle ore 15:00; Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, il Napoli andrà in trasferta contro il Venezia domenica 16 marzo alle ore 12:30.

La 30a giornata non è stata ancora pubblicata perché bisognerà attendere l’esito delle gare di Coppa Italia tra Inter-Lazio e Juventus-Empoli. Per il trentesimo turno, il Napoli ospita al Maradona il Milan di Conceicao: sarà la prima partita post sosta.

Annunciata la data e l’ora dell’attesissimo scontro Scudetto tra Napoli e Inter: la partita si giocherà sabato 1° marzo alle ore 18:00 ️#SSCNapoli #SerieA #Inter #SpazioNapoli pic.twitter.com/ignDSDX96F — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) February 21, 2025

Di seguito il quadro completo della 27a, 28a e 29a giornata di Serie A:

27a giornata

Venerdì 28 febbraio 20:45 | Fiorentina-Lecce

Sabato 1 marzo 15:00 | Atalanta-Venezia

Sabato 1 marzo 18:00 | Napoli-Inter

Sabato 1 marzo 20:45 | Udinese-Parma

Domenica 2 marzo 12:30 | Monza-Torino

Domenica 2 marzo 15:00 | Bologna – Cagliari

Domenica 2 marzo 15:00 | Genoa – Empoli

Domenica 2 marzo 18:00 | Roma – Como

Domenica 2 marzo 20:45 | Milan – Lazio

Lunedì 3 marzo 20:45 | Juventus – Verona

28a giornata

Venerdì 7 marzo 20:45 | Cagliari – Genoa

Sabato 8 marzo 15:00 | Como – Venezia

Sabato 8 marzo 15:00 | Parma – Torino

Sabato 8 marzo 18:00 | Lecce – Milan

Sabato 8 marzo 20:45 | Inter – Monza

Domenica 9 marzo 12:30 | Verona – Bologna

Domenica 9 marzo 15:00 | Napoli – Fiorentina

Domenica 9 marzo 18:00 | Empoli – Roma

Domenica 9 marzo 20:45 | Juventus – Atalanta

Lunedì 10 marzo 20:45 | Lazio – Udinese

29a giornata

Venerdì 14 marzo 20:45 | Genoa – Lecce

Sabato 15 marzo 15:00 | Monza – Parma

Sabato 15 marzo 15:00 | Udinese – Verona

Sabato 15 marzo 18:00 | Milan – Como

Sabato 15 marzo 20:45 | Torino – Empoli

Domenica 16 marzo 12:30 | Venezia – Napoli

Domenica 16 marzo 15:00 | Bologna – Lazio

Domenica 16 marzo 15:00 | Roma – Cagliari

Domenica 16 marzo 18:00 | Fiorentina – Juventus

Domenica 16 marzo 20:45 | Atalanta – Inter