Tegola Inter: altro infortunio, a serio rischio la sfida contro il Napoli

Calcio Napoli ultimissime- Tegola per l’Inter. arriva un infortunio, un altro giocatore è a serio rischio per la sfida contro il Napoli.

Manca una settimana, ma la mente della maggior parte dei tifosi è già alla sfida della settimana prossima fra Napoli e Inter. Lo scontro al vertice sarà infatti certamente uno snodo decisivo per la lotta al titolo e determinerà gli equilibri di questo finale di stagione. Prima però, c’è un altro weekend di Serie A da giocare e due partite non affatto scontate per le due compagini in lotta per il titolo.

Questa sera è scesa in campo per prima l’Inter per affrontare il Genoa a San Siro. Il primo tempo è terminato 0-0 e questa non è l’unica notizia negativa al momento per i nerazzurri: c’è anche infatti un infortunio da riportare.

Inter, altro stop: si ferma Correa

Si è fermato infatti Joaquin Correa. L’argentino ha accusato un problema all’altezza del ginocchio negli istanti finali della prima frazione e non sarà in grado di giocare nella ripresa. L’Inter ha comunicato che si tratta di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Non sono chiari i tempi di recupero, ma sembra molto difficile un suo recupero per il match Scudetto della prossima settimana

Il giocatore voleva uscire dal campo prima ancora del termine del primo tempo, ma è stato prontamente fermato da Inzaghi, che ha preferito aspettare la fine della prima frazione per effettuare il cambio nello slot dell’intervallo. Al suo posto è entrato Mehdi Taremi, vista la contemporanea indisponibilità anche di Marcus Thuram.

Napoli-Inter, quanti infortuni!

Insomma, il match Scudetto continua ad essere influenzato dagli infortuni da entrambi i lati. L’Inter infatti dovrà infatti certamente fare a meno anche di Yann Sommer per una frattura della falange del pollice della mano destra che lo terrà fuori dal campo per non poco. Lato nerazzurro, inoltre, resta in forte dubbio anche Carlos Augusto, oltre che lo stesso Correa.

Nel Napoli, invece, è certa già da un po’ la pesante assenza di David Neres, che ha costretto Conte a trovare un nuovo assetto tattico. In più, si è fermato anche Pasquale Mazzocchi, mentre proprio quest’oggi Conte ha annunciato il recupero di Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera già per la gara contro il Como. Il loro ritorno è davvero fondamentale in considerazione della totale assenza di terzini sinistri.