Lucca litiga con tutti e fa un assist al Napoli: l’indiscrezione

Ultimissime Calciomercato Napoli – Lorenzo Lucca protagonista di Lecce-Udinese, fa un grosso assist a Manna e Conte: ecco svelato il motivo

Uno dei migliori attaccanti del momento in Serie A protagonista in negativo di un episodio che farà sicuramente discutere. E potrebbe anche decretare la fine del rapporto con l’Udinese. Infatti, Lorenzo Lucca è stato l’uomo partita nel match al Via del Mare, ma subito dopo la rete realizzata su rigore, è uscito dal campo richiamato dal suo allenatore.

Nel corso della prima frazione, l’Udinese ha conquistato un calcio di rigore che, secondo le gerarchie prestabilite dal mister, spetta tirare a Thuavin. Tuttavia, Lucca ha insistito tanto a battere la massima punizione, talmente tanto da intestardirsi e litigare persino con i suoi compagni di squadra. Eloquente l’immagine di Bijol che gli urla in faccia, indicando poi di andare via e lasciare il pallone a Thuavin. Lucca resiste, stringe la sfera e poi si posiziona sul dischetto. Freddissimo, batte Falcone e realizza lo 0-1 definitivo. Subito dopo il gol, nessuno esulta con l’attaccante e pochi istanti più tardi viene sostituito da Runjaić che a fine partita commenterà il comportamento errato del giocatore.

Lucca, è finita con l’Udinese? Il Napoli sulle sue tracce

Già nel mercato di gennaio, il bomber classe 2000 è stato proposto al Milan. Il suo agente ha provato a sondare diverse piste e continuerà con ogni probabilità a farlo fino al termine della stagione. La lite con i compagni di squadra e la sostituzione poco dopo la rete segnata è chiaramente sinonimo di irrequietezza. Da parte di tutti.

Lorenzo vale circa 25-30 milioni di euro, ma se tra lui e l’Udinese si arriverà ad uno strappo definitivo, il costo del cartellino potrebbe anche abbassarsi. Ad ogni modo, secondo quanto riportato a inizio febbraio da Matteo Moretto, sulle tracce di Lucca ci sono Napoli e Milan.

Per la prossima stagione, il club azzurro avrà bisogno di un nuovo vice-Lukaku. Va sottolineato che Simeone sta disputando una buona stagione, ma ancora una volta con minutaggio ridotto. L’argentino avrebbe bisogno di uno spazio differente per emergere definitivamente, dopo esser cresciuto calcisticamente in azzurro e aver vinto uno Scudetto negli ultimi tre anni.