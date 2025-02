Napoli-Udinese, sarà anche mercato: Lucca nel mirino per una tradizione vincente. Il punto per l’estate

Calciomercato Napoli Ultimissime – La sfida contro l’Udinese sarà anche l’occasione per parlare di Lorenzo Lucca, nel mirino per l’estate: il punto sulla futura trattativa

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano in vista della partita di questa sera contro l’Udinese. Gli azzurri si apprestano ad affrontare i friulani in una gara delicatissima per le sorti del campionato. Vincere al Maradona, infatti, permetterebbe alla squadra di Conte di portarsi momentaneamente a +6 dall’Inter seconda, chiamata a vincere contro la Fiorentina lunedì a San Siro.

Un’enorme pressione quella che gli azzurri darebbero agli uomini di Inzaghi, reduci da un clamoroso 3-0 subito al Franchi nella gara di recupero di giovedì scorso. Quella di questa sera, però, sarà anche un’occasione per i dirigenti del Napoli di tornare a parlare con l’Udinese in vista del calciomercato estivo. Lorenzo Lucca, infatti, è uno dei calciatori nel mirino dei partenopei per la prossima stagione.

Lorenzo Lucca: gli ottimi rapporti tra Napoli e Udinese e la forte concorrenza

Quello di Lucca è un nome sicuramente intrigante per il mercato futuro del Napoli. L’attaccante italiano sta vivendo una stagione magica con 11 gol segnati in 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia. La carta d’identità dice 24 anni, compiuti a settembre, motivo per cui il giocatore è da acquistare adesso. All’inizio della prossima stagione ne compirà 25 e sarà l’occasione per vivere la sua maturità calcistica in un top club.

Tra Napoli e Udinese la tradizione è lunghissima e, con Aurelio De Laurentiis come presidente, inizia addirittura dal 2004. Dal “Pampa” Sosa, passando per Quagliarella, Inler, Zielinski e Meret. Sono numerosi i nomi che hanno completato il trasferimento dalla maglia bianconera a quella azzurra. Anche Lucca potrebbe essere uno di questi, ma la concorrenza è tantissima.

A gennaio ci ha provato la Roma, ma la famiglia Pozzo ha respinto qualsiasi offerta. In estate altri club di Serie A ci proveranno e il Napoli dovrà essere bravo a battere una concorrenza estremamente agguerrita. Lo splendido rapporto tra i presidenti, aiuterà sicuramente gli azzurri, ma serviranno cifre importanti per strappare il centravanti da Udine.

Nel mercato invernale, non si è scesi sotto i 25/30 milioni di euro e, se l’attaccante dovesse continuare con questi numeri, non si esclude che la richiesta aumenti. Il Napoli resta alla finestra, un tentativo potrebbe anche farlo in estate. Intanto dovrà concentrarsi sul campo e sperare che il centravanti classe 2000 non trovi la via del gol anche questa sera al Maradona.