“Lucca al Napoli?”: il presidente dell’Udinese ha risposto in diretta

Lorenzo Lucca potrebbe essere uno dei prossimi acquisti del Napoli? Ha parlato il presidente dell’Udinese in diretta.

Se è vero che il mercato è chiuso almeno per quanto riguarda la sessione invernale, è altrettanto vero che Giovanni Manna sta lavorando già da adesso per portarsi avanti con il lavoro e consegnare nelle mani di Antonio Conte dei nuovi calciatori che passano aumentare il livello della rosa azzurra.

Nel mese di gennaio sono arrivati degli elementi funzionali e che ovviamente serviranno alla squadra per arrivare alla fine con delle rotazioni che consentano ai titoli di non percepire troppo la stanchezza della corsa, ma è chiaro che in estate andrà fatto qualcosa di diverso.

Lo sa bene il direttore sportivo, ne è consapevole il presidente Aurelio De Laurentiis, se lo auspica Antonio Conte che nel frattempo è concentrato con il lavoro sul campo. I due pareggi contro Roma e Udinese hanno rappresentato una frenata che ha sorpreso anche i tifosi, soprattutto per quanto concerne il pareggio del Maradona contro i friulani.

Le prossime settimane saranno cruciali, servirà isolare la squadra anche da quelli che sono gli umori della piazza e mettere tutto il possibile sul campo per cercare di tirare fuori il massimo da un organico che fino a questo momento ha lavorato in maniera importante.

Napoli calciomercato ultimissime – Lucca in azzurro? Parla il presidente dell’Udinese

Ieri il pareggio contro l’Udinese ha visto in campo anche Lorenzo Lucca, da qualche tempo accostato anche al Napoli proprio all’interno dei discorsi di mercato. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato anche il presidente Franco Soldati.

“Abbiamo disputato una buona partita ieri. L’allenatore ci ha messo nelle condizioni giuste e poi abbiamo realizzato un gol davvero bello. È stata una gara molto combattuta e fisica. Siamo contenti di aver portato a casa un punto da Napoli, che in questo periodo della stagione rappresenta per noi un successo come se fosse una vittoria contro un’altra squadra. Sono molto soddisfatto della nostra squadra”, il suo commento sulla partita di ieri.

Poi le parole di Lucca: “La nostra società, grazie alla famiglia Pozzo, ha intrapreso da anni un percorso di internazionalizzazione, acquisendo anche altre proprietà di club europei. Per quanto riguarda la possibile cessione di Lucca al Napoli, non mi occupo io di mercato, ma Gino Pozzo se ne occupa; dovreste rivolgere questa domanda a lui”.

Il presidente Soldati ha parlato anche della corsa Scudetto: “Se tifo per il Napoli nella corsa per lo Scudetto? Beh, sapete dove trascorro le vacanze, quindi è facile immaginare quale squadra mi piacerebbe vedere in cima alla classifica alla fine della stagione”.