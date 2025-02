“Può esserci il sorpasso”, Napoli-Inter: l’ex Milan non le manda a dire

Calcio ultimissime – Lo scontro diretto tra Napoli e Inter si avvicina e l’ex Milan punta sulla squadra di Simone Inzaghi: “Può esserci il sorpasso”.

Il weekend che precede quello dello scontro diretto tra Napoli e Inter è alle porte. La squadra di Antonio Conte se la vedrà nella trasferta di Como, gara insidiosa dove dovrà fare a meno anche di Pasquale Mazzocchi, alle prese con una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

L’obiettivo è quello di arrivare alla gara del Maradona con lo stesso vantaggio attuale, con quei due punti che potrebbero permettere alla squadra azzurra di accontentarsi anche di un pareggio. Sulla corsa Scudetto ha voluto sbilanciarsi l’ex Milan Alessandro Costacurta, che ha voluto puntare la sua fische sulla squadra di Simone Inzaghi.

Lotta Scudetto, Costacurta punta sull’Inter: “Penso che possa anche sorpassare il Napoli”

Alessandro Costacurta, intervenuto sulle pagine de La Repubblica, ha parlato della corsa Scudetto che sta vedendo protagoniste Napoli e Inter. In vista dello scontro diretto che vedrà affrontarsi la squadra di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi, l’ex calciatore del Milan ha voluto puntare sui nerazzurri, pronosticando il sorpasso nonostante il grande lavoro fatto dal tecnico leccese fino ad oggi:

“L’Inter sta facendo una grande cosa a tenersi attaccata al Napoli di Conte, pur giocando le coppe. Penso che possa anche sorpassarlo, ma è ancora lunga. La competizione è più aperta che mai”.

La volontà della squadra nerazzurra, come ammesso dallo stesso Inzaghi, è quella di arrivare fino in fondo in Champions League e questo potrebbe influire sul cammino in campionato. La partita del Maradona sarà quindi già importante per capire cosa vorrà fare l’Inter del suo destino.

Champions League, la delusione di Costacurta: “Solo un infortunio collettivo”

Costacurta, nella sua intervista a La Repubblica, ha parlato anche della brutta settimana vissuta dal calcio italiano, con le eliminazioni dalla Champions League di Milan, Atalanta e Juventus che hanno mostrato le grandi lacune del nostro calcio. Nonostante questo, per l’ex rossonero si tratta solamente di un momento:

“Un anno fa noi italiani sembravamo i padroni d’Europa, ora ci lecchiamo le ferite. Ma quello non era il Risorgimento e questa non è una ricaduta nel Medioevo. L’eliminazioni di Milan, Atalanta e Juve sono state solo un infortunio collettivo”.

Il calcio italiano è adesso sulle spalle dell’Inter, della Roma, della Lazio e della Fiorentina, con la possibilità di portare una quinta squadra nella prossima Champions League che sembra essere un’impresa quasi impossibile.