Il Napoli ha messo nel mirino uno dei protagonisti dei questi ultimi giorni di Champions League: Giovanni Manna ci starebbe già lavorando.

Il calciomercato non si ferma mai, anche in casa Napoli. Giovanni Manna ha chiuso la sessione invernale con l’arrivo di Noah Okafor che non ha scaldato la piazza, considerando che pochi giorni prima è andato via un elemento fondamentale come Khvicha Kvaratskhelia. In estate si dovrà lavorare per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, considerando che con ogni probabilità il Napoli giocherà le coppe europee.

Da qui all’estate, però, sarà proprio Giovanni Manna chiamato a lavorare per cercare di anticipare e tempi e non finire nell’errore dello scorso anno, ovvero terminare la campagna acquisti all’ultimo momento.

Ultime Calciomercato Napoli – Il nome nuovo: Talbi nel mirino di Manna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Chemsdine Talbi, calciatore del Club Bruges protagonista in Champions League proprio in questi giorni contro l’Atalanta: sua la doppietta che di fatto ha steso la Dea, eliminandola dalla Champions.

Si tratta di un’ala destra classe 2005, ha un contratto con il club belga fino al 2027: si di lui – si legge – sarebbe ormai ben noto anche l’interesse della Juventus; si prospetta, dunque, una sfida tra Manna e Giuntoli.