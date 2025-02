Napoli-Inter, non si torna piu indietro: decisione presa

Lo scontro Scudetto tra Napoli e Inter si avvicina e in vista della gara del Maradona sarebbe già stata presa la decisione definitiva.

L’attesissimo scontro Scudetto che vedrà protagoniste Napoli e Inter è sempre più vicino. Il prossimo weekend i due club scenderanno in campo allo Stadio Maradona per cercare di dare un segnale importante al campionato. Sul fronte Inter, però, sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda le condizioni di Yann Sommer: nonostante l’assenza dello svizzero nelle prossime gare, non cambiano i piani in casa nerazzurra.

Inter, non cambiano i piani dopo l’infortunio di Sommer: fiducia a Martinez

L’infortunio rimediato da Yann Sommer non cambia i piani dell’Inter. Il portiere nerazzurro si è infortunato rimediando una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra e sarà costretto a rimanere ai box per circa un mese. Nonostante la brutta notizia, Simone Inzaghi ha piena fiducia in Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa e pronto a sostituire al meglio lo svizzero.

Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza di Sommer e anche del terzo portiere Di Gennaro, operato a dicembre per reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra, il club nerazzurro non attingerà dal mercato degli svincolati.