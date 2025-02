Infortunio in casa Inter, Inzaghi trema: un titolarissimo salterà il Napoli!

Sono minuti importanti in casa Inter. Simone Inzaghi potrebbe perdere un uomo importante in vista delle prossime settimane.

Manca sempre meno alla sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Le due squadre si contendono il tricolore dall’inizio della stagione, anche se la distanza resta davvero minima (2 punti). Ora, però, è il momento di fare sul serio con lo scontro diretto che si avvicina sempre più. A tal proposito, negli ultimi minuti, è giunta una notizia importante riguardante proprio un calciatore nerazzurro. Quest’ultimo, potrebbe non essere a disposizione di Simone Inzaghi.

Sommer out per infortunio: salta la sfida contro il Napoli!

La sfida tra Napoli e Inter prosegue da diversi mesi, seppur a distanza. Nei prossimi giorni, però, ci sarà il faccia a faccia tanto attesa che dirà moltissimo sulla corsa verso lo Scudetto. Il match andrà in scena al Maradona, ma gli ospiti potrebbero arrivare in condizioni non troppo entusiasmanti.

Negli ultimi minuti, la società lombarda tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’infortunio di un noto calciatore. Si tratta di Yann Sommer, estremo difensore titolare che ha riportato un problema fisico. Di seguito il comunicato.

“Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”.

Si tratta di una notizie molto grave per Simone Inzaghi, il quale perde uno dei titolari per il match Scudetto. Al momento, i tempi di recupero non sono stati chiariti, ma la presenza al Maradona resta “impossibile”.