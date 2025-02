Ancora brutte notizie per Conte: un altro infortunio per Conte, c’è anche l’annuncio ufficiale della SSC Napoli.

Arrivano ancora brutte notizie per Antonio Conte. I tre pareggi di fila contro Roma, Udinese e Lazio hanno ovviamente rallentato la corsa degli azzurri all’interno di quella che è la lotta per lo Scudetto. Gli azzurri hanno avuto anche il grande problema di dover andare incontro a diversi infortuni nel corso delle ultime settimane.

Quello di David Neres, tanto per fare un esempio, resta ovviamente molto importante, considerando che il brasiliano ha assunto una forma molto pesante e decisiva all’interno dello scacchiere di Antonio Conte, ed infatti l’allenatore senza di lui ha dovuto riscrivere anche la veste tattica.

Calcio Napoli Ultime – Infortunio Mazzocchi: comunicato ufficiale

Come se non bastasse, in questi minuti è arrivato un altro comunicato che ovviamente peggiora la situazione per Antonio Conte. Anche Pasquale Mazzocchi, infatti, dovrà fermarsi ai box a causa di un infortunio.

“Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo”, ha scritto il sito ufficiale della SSC Napoli.