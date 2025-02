Napoli, Buongiorno svela un segreto di Conte: il retroscena

Napoli calcio – ultimissime -Alessandro Buongiorno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha svelato un segreto di Antonio Conte: il retroscena.

In casa Napoli continuano i lavori in vista della delicatissima trasferta di Como. La squadra di Fabregas, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, proverà a mettere in difficoltà anche la squadra di Antonio Conte, alla ricerca della vittoria dopo i tre pareggi consecutivi. Per tornare al successo il tecnico leccese punta fortemente su Alessandro Buongiorno che, ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sulle richieste tattiche e sulle qualità del suo allenatore.

Napoli, Buongiorno racconta la strategia difensiva di Conte: le sue parole

Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Castel Volturno. Il difensore azzurro ha raccontato il metodo di lavoro di Antonio Conte, concentrandosi in particolare sulla fase difensiva.

“Con Conte abbiamo lavorato molto sui movimenti difensivi. Ero abituato a giocare tanto a uomo e con lui abbiamo anche ripreso i movimenti della linea. Non dobbiamo comunque focalizzarci e rimanere su un singolo modulo ma dobbiamo essere pronti a cambiare in qualsiasi momento. Sono dei concetti che possiamo portare sia a quattro che a tre dietro, sia con una pressing alto o aspettando meno alti”.

L’ex centrale del Torino ha poi chiosato descrivendo con alcune parole il tecnico leccese: