Verso Como-Napoli, Conte ha già deciso: cosa succederà allo stadio Sinigaglia

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli. Il club azzurro affronterà il Como in trasferta domenica alle ore 12.30

Dopo i tre pareggi contro Roma, Udinese e Lazio è tempo di ripartire in casa Napoli. Prima della sfida Scudetto contro l‘Inter, gli azzurri passeranno per Como con l’appuntamento in programma domenica alle ore 12.30. La partita sarà delicatissima, ancor più vista l’importanza della posta in palio. Non a caso, l’allenatore azzurro vorrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori per riuscire a ripartire immediatamente e tornare alla vittoria in campionato.

Conte sceglie ancora Raspadori: partirà titolare contro il Como

La rinascita di Giacomo Raspadori è finalmente iniziata. L’ex attaccante del Sassuolo non ha mai brillato durante la sua esperienza in Campania, ma finalmente negli ultimi giorni le cose stanno cambiando in positivo. Dietro a tale possibilità, c’è la scelta di Antonio Conte di puntare su un nuovo modulo (vista anche l’emergenza infortuni).

Non a caso, nell’ultima partita contro la Lazio, il Napoli è sceso in campo con un nuovo schieramento: il 3-5-2. Tale modulo ha permesso al tecnico di affiancare un altro attaccante a Romelu Lukaku, il quale ha dialogato con Giacomo Raspadori nel reparto offensivo. Infatti, la prestazione del classe 2000 ha lanciato un chiaro messaggio al condottiero salentino.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la prova di Giacomo Raspadori contro la Lazio è stata da incorniciare. Oltre alla rete del momentaneo 1-1, l’ex Sassuolo ha dimostrato anche un’ottima abilità fisica percorrendo circa 12 chilometri. Si tratta di numeri importanti che permetteranno al giocatore di guadagnarsi una maglia da titolare anche contro il Como. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia ci sarà ancora la coppia Lukaku-Raspadori, con quest’ultimo chiave ad agire da “perfetta seconda punta”.