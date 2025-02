Verogna a Como: spuntano gli adesivi contro Napoli dopo l’iniziativa del club (FOTO)

Ultimissime calcio Napoli- Vergogna a Como: spuntano adesivi contro Napoli dopo l’iniziativa volta ad offrire una birra ai tifosi azzurri.

Il Napoli scenderà in campo domenica per affrontare il Como. Ci si sperava di farlo in un clima assolutamente disteso e tranquillo, in considerazione di come questa gara rappresenti l’occasione del ritorno in trasferta dei tifosi azzurri residente in Campania due mesi dopo l’ultima volta e dopo i tantissimi divieti.

In più, a distendere il clima c’era anche l’iniziativa promessa dal club di casa, il Como, volta ad offrire una birra ai tifosi del Napoli in segno di riconoscimento per l’accoglienza riservata ai supporters comaschi all’andata. Gran parte del tifo comasco ha infatti apprezzato il comportamento dei tifosi, ma non nella sua totalità.

Como, gli adesivi vergognosi contro Napoli

Riporta un episodio vergognoso infatti il quotdiano “La Provincia di Como”. A sua detta, infatti, parte del tifo organizzato comasco non riuscirebbe a mettere da parte vecchi disspori con la tifoseria del Napoli. Nei giorni scorsi, così, sarebbero apparsi anche degli adesivi contro Napoli nei pressi dello Stadio Sinigaglia, in segno di contrarietà nei confronti di questa amichevole iniziativa.

Uno degli adesivi (di cui il quotidiano riporta anche una testimonianza fotografica) recita “Pulcinella not welcome”, con un chiaro segno di divieto posto sopra alla figura simbolo della città di Napoli. Il quotidiano parla anche di un altro adesivo più duro e con marcati sfondi razzisti che recita: “Si applica ma non abbastanza: forza Vesuvio”.

Una vera e propria macchia, quindi, su quella che si prospettava essere una meravigliosa giornata di calcio in campo e sugli spalti. Per il momento, comunque, questa iniziativa di Como non sembra porre freno alla scelta del club comasco di omaggiare gli ospiti napoletani. L’iniziativa era stata confermata anche dal Sindaco di Como Rapinese in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, in cui parlava della partita come “una bella festa da godersi tutti insieme”.