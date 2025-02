Napoli, gruppo super compatto: stupenda iniziativa di squadra in vista del Como

Ultime calcio Napoli- Il gruppo squadra è davvero compatto: stupenda l’iniziativa intrapresa dalla squadra in vista del Como.

Il Napoli sta proseguendo nella sua missione di rincorsa allo Scudetto fra le mille difficoltà dettate dagli infortuni. Gli stop di Neres, Olivera e Spinazzola hanno infatti di molto ristretto le rotazioni per Antonio Conte, provocando le tre rimonte da vantaggio iniziale nelle ultime tre gare, terminate tutte in parità.

Resta, però, il vantaggio di due punti sull’Inter, vista la sconfitta nerazzurra contro la Juventus di domenica. Diventa così fondamentale questo weekend di campionato, l’ultimo prima dello scontro diretto fra le due squadre della settimana prossima.

Napoli, tutto il gruppo a cena ieri sera: dove sono andati

Il weekend vedrà così il Napoli impegnato a Como e l’Inter sfidare il Genoa in casa. Una combinazione che vede una gara un po’ impegnativa in casa azzurra, essendo fuori casa e contro una squadra in grandissima forma come quella di Fabregas. Anche per questo, la squadra si è dedicata ieri sera ad un momento di relax per distendere la tensione in vista del match.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Repubblica“, infatti, la squadra si è riunita ieri per una cena tutti insieme in un ristorante a Pozzuoli. Tutti insieme, dunque, per certificare un altro fattore importante in questo Napoli: l’unione dello spogliatoio.

Fra i temi in discussione fra i giocatori, inoltre, potrebbe anche esserci stata la necessità di una grande prestazione a Como. Ma, di sicuro, il clima sarà stato di quelli distesi utile ad alleviare le pressioni di classifica e regalarsi un momento di relax tutti insieme.