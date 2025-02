Spinazzola e Olivera in campo contro il Como? Le ultime sui rientri

Napoli calcio ultimissime- Le ultime sui rientri di Spinazzola e Olivera dagli infortuni: ce la faranno a recuperare contro il Como?

Il Napoli è in una fase di leggera flessione della sua stagione, dove sono arrivati ben 3 pareggi consecutivi. Gli alibi sono però tanti, a partire da una serie di infortuni che di certo non hanno aiutato le scelte di Conte, sia dall’inizio che a partita in corso.

Le assenze che stanno particolarmente creando problemi in questo momento sono tre, cio è quelle di Neres, Olivera e Spinazzola, Per il brasiliano, non ci sono speranze di un recupero rapido ed è ormai praticamente sicura la sua assenza anche contro l’Inter. Arrivano novità confortanti invece sui due terzini.

Spinazzola e Olivera, le ultime

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, quello che ha più speranze fra i due di essere in campo già contro il Como è Spinazzola. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma nessun rischio sarà preso: la decisione su una sua convocazione verrà presa dal medico azzurro Canonico solo a ridosso del match. La sua presenza è comunque ancora in forte dubbio.

Per Olivera, invece, l’appuntamento è rimandato al match contro l’Inter ed è piuttosto complicato immaginarlo in panchina a Como. Nel mirino, quindi, soltanto lo scontro diretto della prossima settimana.

Il recupero completo di almeno dei due per il match Scudetto è quindi piuttosto possibile. Da valutare in ottica Como è il solo Spinazzola, che però sarà convocato solo qualora dovessero esserci certezze assoluto in merito alle sue condizioni. In caso contrario, verrebbe confermato il 3-5-2 con Mazzocchi sulla sinistra.