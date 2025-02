Conte, addio al Napoli: l’indiscrezione clamorosa dalla radio romana

Calciomercato Napoli ultimissime- Da Roma lanciano un’incredibile indiscrezione riguardo un possibile addio di Antonio Conte al Napoli.

Napoli è già in piena Conte-mania. I risultati positivi hanno portato infatti un’enorme ventata d’entusiasmo, tale per cui gli azzurri sono tornati a sognare la vittoria dello Scudetto. Tanti i meriti del nuovo allenatore dietro il primo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, a due settimane dallo scontro diretto in classifica.

Tutto ciò, nonostante un mercato di gennaio che di certo non può averlo lasciato pienamente soddisfatto, che ha visto l’addio di una stella della squadra come Kvaratskhelia rimpiazzato solo negli ultimi istanti del calciomercato invernale da Okafor, su cui però tanti sono i dubbi.

“Conte lascia il Napoli”, la bomba di Radio Manà Manà

Da Roma parlano di un malumore di Conte pronto a scatenare incredibili ipotesi. Lo racconta, in particolare, Radio Manà Manà Sport, radio a tinte giallorosse. Queste le parole del giornalista Piero Torri in diretta al riguardo:

“Qualcuno del mondo del calcio che conosco molto bene mi ha argomentato l‘addio al Napoli a fine stagione con la vittoria dello Scudetto. Quel ‘il Napoli non potrà mai fare un mercato da big’ è stato il suo modo di dire al Naoli ‘io me ne vado'”.

Ancor più clamorosa l’indiscrezione in merito ad una nuova avventura già pronta in Serie A con un altro club:

“Tra l’altro la stessa persona mi ha detto che Conte allenerà la Roma“.

Un’indiscrezione, dunque, davvero incredibile che è comunque giusto prendere con le pinze. Chiaro che le indiscrezioni sul futuro allenatore della Roma possano impazzare in un momento in cui è totalmente incerto quale sarà il tecnico in grado di guidare i giallorossi nella prossima stagione.

Conte-Roma, rumors o realtà?

Infatti, sembra chiaro come questo non sia Claudio Ranieri che, anzi, resterà in dirigenza al termine della stagione e avrà un ruolo decisionale anche in merito a chi sarà il suo successore. Ci si chiede, dunque, se un uomo così stimato e rispettato all’interno del mondo del calcio non possa riuscire nell’impresa di portare a Roma un nome di prestigio assolutamente impensabile in considerazione della stagione assolutamente negativa che sta coinvolgendo i giallorossi.

Si era fatto, per intenderci, anche il nome di Ancelotti con grande insistenza. Insomma, al momento stiamo davvero nell’ambito della pura chiacchiera: nulla che possa sfociare in concreto già nelle prossime ore.