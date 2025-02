Colpo Napoli, il DS Manna ingaggerà un top player: è tra i più promettenti in Europa!

Calciomercato Napoli 24 – Il club azzurro è pronto ad ingaggiare un giovane di talento. Il suo nome è già tra i più promettenti in Europa.

La sessione invernale di calciomercato non ha regalato al Napoli nuovi talenti. Nelle ultime settimane, con ogni probabilità, la squadra di Antonio Conte si è indebolita a causa della cessione Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è approdato a Parigi sponda PSG, lasciano un vuoto enorme nel reparto offensivo partenopeo. Gli introiti ricavati dalla cessione del nigeriano non sono stati ancora spesi, motivo per il quale i tifosi sognano in grande. A tal proposito, il nuovo obiettivo è già un noto top player.

Sudakov sempre nel mirino del Napoli: le ultime

Il Napoli è sempre molto attento ai giovani talenti. Non a caso, da diversi mesi, il club azzurro starebbe seguendo un profilo importante. Si tratta di Georgiy Sudakov, centrocampista offensivo di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Le prestazioni dell’ucraino continuano ad essere entusiasmanti, motivo per il quale diversi club sarebbero sulle sue tracce.

A tal proposito, come riportato da Rudy Galetti, noto giornalista ed esperto di mercato, Sudakov sarebbe finito nel mirino del Napoli e di alcuni club inglesi. Ciò sottolinea la concorrenza che potrebbe crearsi in vista dei prossimi mesi. Il calciatore, dal canto suo, continua a rubare la scena in Ucraina. Infatti, nella stagione in corso ha già collezionato ben otto gol e due assist in 18 presenze. Si tratta di statistiche molto importante che lasciano intuire il talento del classe 2002.

Sudakov tra i più promettenti in giro per il mondo: il dato

Il nome di Georgiy Sudakov è ormai da tempo accostato ai grandi club, italiani e non solo. Tra questi, ci sarebbe anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che in varie occasioni è stato vicino all’acquisto del giocatore. Il valore di quest’ultimo continua a salire e potrebbe raggiungere cifre “folli” in vista della prossima sessione di mercato. Intanto, è emerso un dato molto curioso sul giocatore.

A tal proposito, come riportato dal giornalista Rudy Galetti, l’ucraino è primo in una speciale classifica. Quest’ultima, sottolinea ancora una volta tutto il valore del classe 2002. Di seguito l’annuncio dell’esperto sul proprio profilo “X”.