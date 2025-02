Buongiorno a Torino: il motivo della visita è una sua grande passione

Notizie calcio Napoli- Alessandro Buongiorno ha raccontato una sua grande passione: beccato durante la sua visita a Torino.

Si può già considerare come un idolo dei tifosi del Napoli Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale azzurro è riuscito a regalare grande solidità dalla difesa azzurra nella fase iniziale della stagione, prima di fermarsi per un infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi. Il suo ritorno, avvenuto sabato scorso nel match contro la Lazio, sarà fondamentale per provare a continuare a sognare lo Scudetto.

Buongiorno racconta una sua grande passione

Nei giorni scorsi, Buongiorno si è anche concesso un giorno di relax tornando nella sua città, Torino, per un evento speciale come le Final Eight della Coppa Italia di basket. La gara finale della competizione è stata vinta dal Dolomiti Energia Trento contro la Emporio Armani Milano. Buongiorno ha anche raccontato questa sua passione in un’intervista pubblicata sui canali ufficiali della Lega Basket Serie A:

“Mi piace molto seguire il basket, soprattuto dal vivo. Quando possibile vado a vederlo”.

L’evento è stato occasione anche del ritorno nella sua città:

“Ovviamente tornare a Torino è sempre bello, il clima è ottimo. C’è tanta carica del pubblica e una grande atmosfera”.

La sua passione per il basket dal vivo non si è placata nemmeno dopo l’arrivo a Napoli, come dimostrano le sue frequenti presenze al Fruit Village Arena- Palabarbuto per assistere alle gare della Gevi Napoli Basket: