Napoli-Inter è già iniziata: Inzaghi ha lanciato la sfida a Conte

Ultime calcio – In attesa del big match di campionato tra Napoli e Inter, mister Inzaghi inizia a studiare le prime tattiche per sorprendere Conte e battere i partenopei.

Nonostante manchi ancora più di una settimana ad una delle gare più importanti del campionato, al vero e proprio scontro diretto che potrebbe decidere la corsa verso lo scudetto, è già tempo di Napoli-Inter. Mentre Conte sembra essere decisamente più concentrato al prossimo impegno del Napoli in casa del Como, il tecnico dell’Inter inizia a studiare le prime strategie per sorprendere il club partenopeo.

Prima del big match contro il Napoli, però, i nerazzurri dovranno affrontare il Genoa in campionato e la Lazio in Coppa Italia, giocando in entrambi i casi in mura amiche. Inzaghi quindi decide di correre ai ripari per non rischiare.

Turnover col Genoa: ecco il piano di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro è pronto a sorprendere Conte con un possibile turnover nel prossimo impegno di campionato col Genoa.

L’obiettivo di Inzaghi è di avere l’intero gruppo squadra pronto alla grande sfida col Napoli: proprio per questo il tecnico potrebbe affidarsi al turnover nella sfida contro gli uomini di Patrick Vieira, in modo tale da scongiurare ricadute fisiche e soprattutto squalifiche per i giocatori diffidati (Bastoni, Barella, Mkhitaryan).

Molto probabile un pò di riposo per Denzel Dumfries sulla fascia destra e il ritorno tra i titolari per Stefan De Vrij. A centrocampo Zielinski dovrebbe prendere il posto del diffidato Mkhitaryan, mentre in attacco è previsto un ballottaggio tra Taremi ed Arnautovic per completare il tandem d’attacco assieme a Lautaro Martinez.

Dubbi per alcuni big: il report da Appiano e dalla Pinetina

Come riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, di fatto, arrivano informazioni importanti sulle condizioni di alcuni giocatori nerazzurri: le sensazioni in casa Inter sembrano essere decisamente positive.

Il gruppo squadra nerazzurro si è riunito alla Pinetina questa mattina e ha svolto regolarmente gli allenamenti, nonostante l’assenza di due pedine importanti per Inzaghi: sia Marcus Thuram che Carlos Augusto, infatti, hanno svolto allenamento differenziato ad Appiano Gentile per recuperare la forma fisica.

Date le loro condizioni non ancora ottimali, molto probabilmente entrambi i giocatori continueranno ad allenarsi in disparte per poi cercare di essere aggregati il prima possibile al resto della squadra. È dunque logico considerarli in dubbio per il match contro il Genoa: è molto probabile che mister Inzaghi non voglia rischiare, evitando così qualsiasi eventualità di possibili ricadute che peggiorerebbero notevolmente la situazione in casa Inter.