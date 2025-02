Inzaghi risponde a Conte: le parole in conferenza fanno discutere

Ultimissime Napoli – Simone Inzaghi è tornato a parlare degli episodi arbitrali nel corso della conferenza stampa odierna: il tecnico dell’Inter ha risposto così ad Antonio Conte.

Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida di quest’oggi contro la Lazio: le ultimissime novità confermano quello che sembra essere un cambio di modulo ormai acclarato, complice un’emergenza infortuni che ha complicato e non di poco le scelte e i piani di Antonio Conte. Dopo due pareggi di fila (contro la Roma e l’Udinese, ndr), gli azzurri ora sono chiamati a una prova di forza importante allo stadio Olimpico di Roma, anche per mandare un messaggio importante all’Inter che scenderà in campo nel derby d’Italia contro la Juventus.

Lo sa bene il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, che è intervenuto oggi in conferenza stampa proprio alla vigilia della partita contro i bianconeri. L’allenatore campione d’Italia in carica ha parlato anche delle polemiche legate agli episodi arbitrali, su cui è intervenuto anche Conte in conferenza stampa nelle scorse ore (clicca qui per rileggere le sue dichiarazioni). Le parole di Inzaghi hanno subito scatenato il dibattito dell’opinione pubblica, divisa su un problema che si sta presentando in modo costante negli ultimi tempi.

Simone Inzaghi, tra i vari temi trattati nella conferenza stampa odierna, ha avuto modo di rispondere sostanzialmente alle parole rilasciate dal tecnico della SSC Napoli Antonio Conte, in merito alle polemiche arbitrali.

Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore dei nerazzurri a tal riguardo:

“Mi viene in mente un episodio di Leverkusen con un avversario in netto fuorigioco. Quel corner ci ha obbligato a vincere l’ultima partita per qualificarci e ci ha causato un grave danno di classifica, anche economico. Il mio era stato un allarme generale. Quando succede qualcosa a favore dell’Inter se ne parla per giorni, viceversa non se ne parla quasi. Non ho parlato di arbitri, allenatori o altro. Gli errori ci saranno sempre. Volevo solo difendere il lavoro dell’Inter.

Io tirato in ballo da Conte? Ho già risposto a questa domanda. Gli errori ci sono e ci saranno sempre da parte di tutti. Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento che vedo tra l’Inter e le altre. Quando le cose sono a nostro favore se ne parla tanto: dopo 4-5 volte mi sono arrabbiato per difendere l’Inter. Sono molto tranquillo, a volte per l’adrenalina sbaglio. Lunedì sono stato ammonito giustamente, sentivo la partita dopo giovedì a Firenze”.