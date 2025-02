Atalanta, scoppia il caso: il clamoroso comunicato che interessa anche al Napoli

Napoli calcio notizie- Scoppia il caos in casa Atalanta: è stato diramato un comunicato che fa drizzare le antenne anche al Napoli.

La lotta Scudetto continua a mantenersi molto accesa. Napoli e Inter, dopo l’ultimo weekend, si trovano a due punti di distanza in classifica, a due settimane dallo scontro diretto fra le due al Maradona.

Un po’ indietro, invece, l’Atalanta, il cui distacco dal Napoli è, comunque, alto, ma non incolmabile (cinque punti). Ieri è arrivata anche l’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge, ulteriore segno di un momento non positivo, che ha visto i bergamaschi uscire anche dalla Coppa Italia per mano del Bologna.

Caos Atalanta: che attacco di Lookman a Gasperini!

Nel corso della gara di ieri, un episodio che ha fatto discutere è stato il calcio di rigore calciato da Lookman. Gasperini ha ammesso ieri in conferenza stampa come questa scelta fosse contraria alle gerarchie interne fissate fra i rigoristi, definendo il nigeriano come “uno dei rigoristi peggiore che abbia visto”. In questi minuti, è arrivata la dura replica del calciatore.

Lookman ha infatti risposto con un comunicato pubblicato nelle sue storie in cui si dice decisamente contrariato a quanto detto dal suo allenatore:

“Mi rattrista dover scrivere questo messaggio in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere preso di mira in questo modo non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, soprattutto per il duro ed enorme lavoro, oltre che impegno che ho sempre messo ogni giorno per contribuire al successo di questo club e dei tifosi”.

Il calciatore ha anche spiegato il motivo per cui è stato lui a calciare il rigore, lasciando anche una stoccata sul passato:

In verità, ho dovuto affrontare molti momenti difficili durante il mio periodo a Bergamo,molti non li ho mai raccontati perché la squadra va protetta e viene sempre al primo posto . Durante la partita, il rigorista designato mi ha detto di tirare il penalty; e per aiutare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo. La vita è fatta di sfide e di capacità di trasformare il dolore in potere. Continuerò a farlo.

Lookman-Napoli torna d’attualità?

La mente, quindi, non può che tornare all’estate scosa, dove il calciatore smise di allenarsi a causa dell’interesse del Paris Saint-Germain, cercando di forzare la cessione ai parigini. La trattativa si concluse con un nulla di fatto e la frattura con club e allenatore fu ricucita in poco tempo.

Il tema di una sua cessione potrebbe però tornare d’attualità nella prossima estate. Ecco che, così, potrebbe farsi avanti il Napoli. Di un interesse degli azzurri per Lookman se n’era già chiacchierato a gennaio, ma senza particolare concretezza visti anche i tempi stretti per chiudere un’operazione così complessa.

A giugno, però, l’interesse degli azzurri potrebbe sfociare magari in una vera e propria trattativa, forti della volontà non così ferma del calciatore di restare a Bergamo.