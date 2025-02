Como-Napoli, che gioia per i tifosi azzurri: la notizia è una manna

Calcio ultimissime – Arrivano ottime notizie per i tifosi del Napoli in vista dell’importantissima gara contro il Como: ecco l’annuncio.

Dopo i tre pareggi nelle ultime tre gare contro Roma, Udinese e Lazio, in casa Napoli c’è voglia di ritrovare finalmente la vittoria. La squadra di Antonio Conte, ad una settimana dall’attesissimo scontro Scudetto contro l’Inter, sarà impegnato nell’insidiosa trasferta del Sinigaglia contro il Como.

La squadra di Fabregas è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina e proverà a mettere in difficoltà anche la squadra azzurra, intenzionata a non perdere altri punti per arrivare davanti ai nerazzurri al match del Maradona. Intanto, arrivano ottime notizie per i tifosi partenopei in vista della trasferta di domenica.

Como-Napoli, buone notizie per i tifosi: aumenta la capienza del settore ospiti

Per la trasferta di domenica a Como, i tifosi del Napoli potranno finalmente tornare a seguire la squadra in trasferta senza restrizioni dopo addirittura due mesi e mezzo dallo stop del Viminale. L’edizione odierna del Mattino, però, oltre a parlare del ritorno degli ultras azzurri, ha parlato di un probabile aumento della capienza del settore ospiti per la gara di questo weekend.

Secondo il quotidiano, infatti, questa mattina sarebbe in programma una riunione della Commissione di Vigilanza nell’impianto sportivo per portare il settore ospiti a 875 unità rispetto ai 700 posti concessi solitamente ai tifosi della squadra in trasferta. In caso di fumata bianca, per la quale sembrerebbe filtrare ottimismo, i tifosi azzurri avranno maggiori possibilità di accaparrarsi un tagliando per la gara del Sinigaglia (disponibile dalle ore 12 di oggi).

Napoli, lo scontro Scudetto si avvicina: a Como Conte vuole ritrovare la vittoria

Manca sempre meno allo scontro Scudetto che vedrà protagoniste Napoli e Inter fra meno di due settimane. I tre pareggi nelle ultime tre gare hanno lasciato l’amaro in bocca ma i passi falsi dei nerazzurri contro Fiorentina e Juventus hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di continuare a guardare tutti dall’alto.

Contro il Como, però, non sono ammessi altri punti persi, con l’obiettivo di arrivare al match del Maradona di settimana prossima con almeno gli attuali due punti di vantaggio. Contro la squadra di Fabregas servirà una partita di alto livello e ritmi elevati, con la consapevolezza che sarà fondamentale l’apporto fisico in mezzo al campo per contrastare la loro continua ricerca del palleggio.