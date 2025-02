Ribaltone Napoli, Conte ha deciso: non si torna più indietro

Notizie calcio – In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare una decisione presa dallo stesso Antonio Conte.

Altro pari per il Napoli, ma quello con la Lazio ha sicuramente un sapere diverso. Dopo il ko dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juve, di fatto, quel punticino rimediato contro i capitolini ha permesso agli uomini di Antonio Conte di portare a due punti il proprio vantaggio in classifica sulla ‘Beneamata’.

Nel team partenopeo, dunque, adesso c’è molta più fiducia per il prossimo turno di campionato, dove in calendario c’è la trasferta di Como. Proprio per questa gara bisogna registrare una decisione importante presa dallo stesso Antonio Conte.

Napoli, Conte ha deciso: col Como torna Politano dal primo minuto

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico pugliese avrebbe deciso di far tornare Matteo Politano dal primo minuto. Il Napoli dovrebbe giocare col Como ancora con il 3-5-2 (con Raspadori confermato al fianco di Lukaku), anche se questa volta a destra ci sarà l’ex Inter.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, Antonio Conte aspetta notizia dall’infermeria. Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, infatti, sono al lavoro per rientrare il prima possibile dai loro infortuni.