Adeyemi-Napoli, incredibile intreccio: c’entra la Juventus

Napoli calciomercato ultimissime- Spunta un incredibile retroscena sull’intrigo riguardante Adeyemi: c’entra la Juventus!

Il mercato di gennaio del Napoli di certo non è stato perfetto e anche il ds Manna ha fatto autocrita in una recente conferenza stampa. Il club era infatti chiamato ad acquistare un attaccante che fosse all’altezza di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma ha riscontrato notevoli difficoltà in tutte le trattative che si era prefissato di concludere. La società azzurra si è ritrovata così all’ultimo giorno ad “accontentarsi” dell’acquisto di Noah Okafor, pista che senza dubbio non era quella prioritaria.

Adeyemi, che intrigo: spunta la Juventus

Ha svelato tutti i retroscena su queste difficoltose trattativa l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il giornalista si è espresso inanzitutto su Garnacho del Manchester United, colui che forse era il vero nome in cima alla lista:

“Il Napoli non ha mai trovato un accordo economico vero con il giocatore per l’ingaggio, nemmeno un ok vero e proprio sotto il punto di vista del progetto tecnico. Con lo United pure mancava l’accordo, era un’operazione su cui ci sono sempre stati problemi”.

Il Napoli ha così virato su Adeyemi, per cui invece ci sono stati problemi di altro tipo:

“Adeyemi era un’operazione fatta fra club: Napoli e Borussia Dortmund avevano chiuso per 40 milioni più 5 di bonus. Era tutto pronto, ma il giocatore non ha voluto muoversi”.

Incredibile poi il retroscena svelato sulla Juventus, che sta pregustando quella che sarebbe una clamorosa beffa:

“Quello che posso dirvi è che appena è arrivato il no del Napoli è iniziata a muoversi la Juventus. Il giocatore ha cambiato agenti dal 1° febbraio e la Juve ha iniziato subito a chiamare per giugno”.

Insomma, c’è il rischio concreto di una vera e propria beffa, visto che l’interesse della Juventus è vero e concreto. Saranno tutte da valutare però le mosse del Napoli in estate, fra ritorno sulle vecchie piste o cambio totale di obiettivi.