Caso Lautaro Martinez, l’argentino non sarà squalificato: la motivazione

Ultimissime calcio Napoli – Lautaro Martinez non sarà squalificato nonostante le espressioni al termine della gara contro la Juventus: svelata la motivazione.

In queste ore, dopo il match contro la Juventus, si sta continuando a parlare di Lautaro Martinez e di una sua espressione blasfema al termine della gara. L’attaccante argentino è stato infatti ripreso dalle telecamere di DAZN in un momento di grande rabbia in cui, osservando il labiale, sembra essersi lasciato sfuggire diverse espressioni blasfeme.

Proprio per questa ragione, è atteso con particolare interesse il nuovo dispositivo da parte del Giudice Sportivo con le sanzioni relative all’ultima giornata di campionato. Un comunicato in cui, però, non emergerà nulla di quanto avvenuto al termine dell’incontro dell’Allianz Stadium.

Inter, nessuna squalifica in vista per Lautaro Martinez: il labiale non basta

Le presunte espressioni blasfeme pronunciate da Lautaro Martinez al termine della gara tra Juventus e Inter non dovrebbero avere ripercussioni sul capitano nerazzurro. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, non basta il solo labiale per fare scattare una sanzione ufficiale che avrebbe dato luogo ad un turno di squalifica.

Il dispositivo da parte del Giudice Sportivo non vedrà quindi nessuna voce relativa alle espressioni dell’attaccante argentino. Si ritiene infatti impossibile avere la certezza assoluta del fatto che siano state effettivamente pronunciate espressioni blasfeme, visto che tali espressioni devono essere inequivocabili e che il video di DAZN, in questo senso, non aiuta. Inoltre, anche un precedente sembrerebbe scagionare il numero dieci dell’Inter: Bryan Cristante, nel corso di un match sempre contro la Juventus, non fu sanzionato anche in quel caso per mancanza di sonoro.

Caso Lautaro, squalifica per espressione blasfema? Ecco cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva

La rabbia al termine del match tra Juventus e Inter da parte di Lautaro Martinez continua a far discutere. Le espressioni blasfeme pronunciate dall’argentino e riprese dalle telecamere sarebbero infatti punibili secondo quanto indicato nel Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 37:

In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.

Una sanzione che sarebbe applicabile, però, solamente in presenza di un audio che certifichi il fatto, sonoro in questo caso non a disposizione del Giudice Sportivo. Il capitano dell’Inter non sarà punito. Lautaro Martinez, dunque, scenderà regolarmente in campo per il prossimo turno di campionato contro il Genoa.