Squalifica a Lautaro Martinez, Tancredi Palmeri ironizza: il messaggio che fa discutere

Napoli Calcio Ultimissime – Il giornalista Tancredi Palmeri ha ironizzato sulla possibile squalifica di Lautaro Martinez che rischierebbe di saltare anche la sfida al Maradona

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano direttamente dai social e più precisamente da X, il giorno dopo la partita tra Juventus e Inter. I nerazzurri hanno perso la gara per un gol di Conceiçao nella ripresa e sono scivolati a -2 dalla squadra di Conte, vedendo sfumare l’occasione di scavalcarli in classifica. Un’ottima notizia per i partenopei, che hanno così rimpianto meno il pari per 2-2 in casa della Lazio al minuto 88, che rischiava di far perdere il primato.

Al termine del derby d’Italia, a far discutere sono state delle immagini che hanno visto come protagonista Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, infatti, avrebbe iniziato a utilizzare espressioni ingiuriose, blasfemie e bestemmie per la rabbia della sconfitta e per la sua prestazione insufficiente. Da regolamento rischia almeno una partita per squalifica, ma le giornate potrebbero essere di più e l’ipotesi che salti il Napoli non è del tutto utopistica.

Lautaro e la squalifica per bestemmie: il commento di Tancredi Palmeri

Resta molto complicato che tutto questo avvenga, anche perché il regolamento prevede che sia presente una traccia audio chiara in cui si possano sentire le bestemmie e non sembra questo il caso. A scherzare sul tema è stato il giornalista Tancredi Palmeri, che da settimane è entrato in conflitto con i tifosi del Napoli sui social, per alcune uscite in diretta o sul proprio account X.

In questo caso, Palmeri ha voluto ironizzare utilizzando la foto di Simone Inzaghi, il cui pantalone si è strappato nel corso della sfida di ieri sera. A tal proposito, il giornalista ha scritto:

“Viste le ridicole prese di posizione per squalificare Lautaro per bestemmie che non sono state dette, visto che dal labiale non si capisce proprio nulla e non si capisce nemmeno se sta parlando in italiano, a questo punto squalifichiamo anche Inzaghi per nudità in luogo pubblico”.

Un modo per evidenziare, a detta sua, come l’ipotesi di uno stop per il 10 dell’Inter sia assurda. Il post ha fatto scatenare i tifosi nei commenti, che non hanno apprezzato il messaggio di difesa fatto da Tancredi nei confronti del capitano nerazzurro. Nei prossimi giorni, a ogni modo, scopriremo la decisione del Giudice Sportivo e capiremo se verranno presi provvedimenti o meno nei confronti di Lautaro.