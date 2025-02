Conte, un dato lo allarma sul Napoli: è una delle chiavi per lo scudetto

Ultimissime Calcio Napoli – Antonio Conte sarebbe insoddisfatto e allarmato per uno specifico dato legato agli azzurri: potrebbe essere decisivo per lo scudetto

Tra le ultimissime calcio Napoli, un focus dedicato a un dato che non starebbe facendo per nulla sorridere Antonio Conte. I partenopei sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa della Lazio, il terzo consecutivo dopo quelli contro Roma e Udinese. La squadra ha raccolto solamente 3 punti in altrettante uscite, sperperando un potenziale allungo sull’Inter, uscita sconfitta a Firenze e contro la Juventus allo Stadium.

Il Napoli resta a +2 in classifica, un distacco minimo, ma ancora fondamentale a 2 settimane dallo scontro diretto del Maradona, che potrebbe indirizzare il campionato. Gli azzurri hanno la chance di potersi portare addirittura a +5, ma servirà battere prima il Como, reduce da un successo pesantissimo per 2-0 in casa della Fiorentina. Riuscire a superare la squadra di Fabregas, in condizioni fisiche non ottimali, non sarà per nulla facile.

Conte e il campanello d’allarme del suo Napoli: di cosa si tratta

Un aspetto, però, starebbe tenendo maggiormente in apprensione Antonio Conte. Il dato lo riporta anche Il Mattino ed è legato ai gol subiti dal Napoli nelle ultime uscite. Dopo 12 clean sheet ottenuti tra Meret e Caprile, gli azzurri hanno iniziato a subire parecchi gol. Nell’ultimo mese sono stati incassati 7 gol contro Atalanta, Juventus, Roma, Udinese e Lazio. Gli stessi che la squadra ha subito nelle 9 partite precedenti (Coppa Italia esclusa), di cui tre solamente nella partita del Maradona contro l’Atalanta.

Il dato legato ai gol subiti, però, si ferma alla superficie. Quello che spaventa e scontenta maggiormente il tecnico dei partenopei, è quello legato ai momenti delle partite in cui le reti sono arrivate. Con Atalanta, Juve e Lazio, si è passati in svantaggio, subendo uno schiaffo, prima di reagire. Mentre con Udinese e Roma, la squadra si è fatta raggiungere da situazione di vantaggio. Contro i biancocelesti, l’episodio si è di fatti ripetuto, dato che il Napoli era passato avanti in rimonta e si è fatto di nuovo acciuffare.

Curare il reparto difensivo è una delle ossessioni di Conte ed è un aspetto cruciale per lo scudetto. Il Napoli ha subito gol pesanti nelle ultime partite, che gli hanno fatto perdere 6 punti. Troppi una corsa scudetto come questa. Il ritorno di Buongiorno, che non è ancora al 100%, e quelli di Spinazzola e Olivera daranno una mano importantissima in tal senso.