Napoli-Inter, quando si giocherà la sfida scudetto? Le due ipotesi più accreditate

Napoli Calcio Ultimissime – Quando si giocherà la sfida scudetto contro l’Inter? Sono due le ipotesi più accreditate per la data del super big match al Maradona

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano per la super sfida tra Napoli e Inter. La gara in programma al Maradona, potrebbe diventare decisiva in chiave scudetto. Gli azzurri sono ancora primi in classifica con 56 punti, mentre l’Inter insegue a 54. Appena 2 i punti di distanza tra le due squadre, che tra due settimane si incroceranno per la seconda volta in questa stagione.

All’andata, a San Siro, la partita si chiuse sull’1-1 con i gol di McTominay e Calhanoglu. Da allora sono trascorsi 3 mesi, era la 12a giornata di campionato e il Napoli ha perso solamente una partita in Serie A, quella contro la Lazio al Maradona. Dall’altra parte, i nerazzurri sono usciti sconfitti con Fiorentina e Juventus. Risultato? Stagione ancora apertissima e andamento lento per la vittoria dello scudetto.

Napoli e Inter, la data del big match: ecco quando si saprà

Prima di ritrovarsi uno contro l’altro, Conte e Inzaghi avranno due gare a cui prestare attenzione: il Napoli andrà in trasferta per affrontare il Como, mentre l’Inter se la vedrà in casa contro il Genoa. Fabregas è reduce da un successo pensatissimo in casa della Fiorentina per 2-0, mentre Vieira ha perso solo tre partite contro Napoli, Roma e Fiorentina da quando si è seduto sulla panchina dei rossoblu.

Due match difficili, che precederanno, appunto, quella che potrà essere realmente la partita scudetto. Se le due squadre mantenessero questo distacco, al Napoli andrebbero bene 2 risultati su 3 per mantenere l’Inter distanziata. In caso di vittoria, allungherebbe addirittura a +5, mentre con un pareggio lascerebbe i nerazzurri a -2. Dall’altra parte, Lautaro e compagni, tenteranno il colpaccio al Maradona, che significherebbe +1 in classifica.

Ma quando si giocherà la sfida? Le ipotesi più accreditate sono due: domenica 2 marzo alle 20.45 come Sunday night della 27a giornata, o sabato 1 marzo alle 18.00. Tutto dipenderà dai sorteggi di Champions League dell’Inter, in programma venerdì prossimo da Nyon. Se i nerazzurri dovessero giocare il successivo martedì in coppa, allora la partita si disputerà di sabato, se invece scenderanno in campo il mercoledì, allora l’incontro del Maradona andrà in scena di domenica.

Da questo dipenderà anche la successiva partita del Napoli, in casa contro la Fiorentina, che potrebbe essere disputata tra sabato 8 e domenica 9 marzo. Basterà attendere il fine settimana per conoscere il calendario ufficiale e prepararsi a sostenere così il Napoli in un Maradona che si sarà sold out.