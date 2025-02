Chiariello durissimo: “Lautaro bestemmia, l’Inter la farà franca?” E cita il caso Lavezzi

Ultime Calcio Napoli – Umberto Chiariello si è sfogato sui propri social dopo che le telecamere hanno catturato Lautaro Martinez che bestemmiava a fine partita: citato il caso Lavezzi

Per le ultime calcio Napoli, riportiamo lo sfogo di Umberto Chiariello sul proprio account X dopo i fatti di Juventus-Inter. Al termine del big match dello Stadium, infatti, Lautaro Martinez ha iniziato a bestemmiare e le telecamere lo hanno ripreso. L’attaccante argentino non ha preso bene la sconfitta contro i bianconeri, in una partita che il numero 10 nerazzurro ha giocato molto male, divorandosi anche un gol nel corso del primo tempo.

Nervosismo comprensibile, ma espressioni ingiuriose che non sono tollerabili da regolamento. L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, infatti, che: “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. Un cavillo, però, potrebbe salvare Lautaro: per procedere con la sanzione, c’è bisogno dell’audio e non basta solamente il labiale. Le immagini di DAZN, in questo caso, sembrerebbero sprovviste di sonoro, e questo scagionerebbe l’argentino.

Chiariello cita Lavezzi: il post sul caso Lautaro

Proprio sul tema, si è espresso Umberto Chiariello, che ha pubblicato un post sul proprio account X nel corso della notte. Il noto giornalista, ha persino citato un vecchio caso, che coinvolse Lavezzi e che costò caro al giocatore e al Napoli. L’episodio avvenne nel febbraio del 2011, ben 14 anni fa, ma fu determinante per la corsa al titolo dei partenopei, come ricordato proprio dallo stesso Chiariello.

All’interno dell’account del giornalista, infatti, si legge:

“Il Napoli si apprestava a giocare la sfida scudetto a Milano col Milan passando per la sfida di coppa col Villareal. A Sky trovarono nell’intervallo di Roma-Napoli le immagini dello sputo di Lavezzi a Alejandro Rosi e furono usate come prova televisiva. La sfida scudetto fu orfana del nostro miglior giocatore squalificato per ben 3 turni e la perdemmo. Nessuno protestò”.

Prosegue, poi, con il caso Lautaro:

“Adesso Lautaro bestemmia in diretta tv REITERATAMENTE: ci sarà la prova televisiva o (come spesso è accaduto da Passaportopoli in poi) l’Inter la farà ancora franca? Vorrei ricordare che l’espressione blasfema, ex art.37 Cgs, viene punita con la sanzione MINIMA della squalifica di una giornata. E per reiterate bestemmie, nel caso di specie? Attendiamo fiduciosi che giustizia sia fatta. Noi abbiamo già dato con Lavezzi. Attendiamo altrettanta severa applicazione del codice di giustizia sportiva anche in questo caso”.

Il Giudice Sportivo dovrà prendere una decisione sull’attaccante dell’Inter. Non si esclude che si possa procedere anche alla squalifica per una sola giornata, consentendo a Lautaro Martinez di giocare il big match contro il Napoli in programma tra due settimane. Non resta che attendere la comunicazione definitiva.