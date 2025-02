Espressione blasfema a fine match: Lautaro rischia il Napoli? Cosa dice il regolamento

Ultime Napoli calcio – Morale basso in casa Inter dopo la sconfitta in casa della Juventus per 1-0, con la rete decisiva di Francisco Conceicao. Rabbia incontenibile di Lautaro Martinez a fine match.

Le ultime novità che sono arrivate in serata dall’Allianz Stadium sono davvero confortanti per il Napoli calcio, che grazie alla vittoria della Juventus contro l’Inter per 1-0 allunga di un punto il distacco dalla compagine nerazzurra. Un match davvero combattuto, con la Vecchia Signora che ha trovato il guizzo vincente grazie a Francisco Conceicao (clicca qui per i dettagli). Inevitabile la rabbia per la squadra di Simone Inzaghi, così come dimostrato dal capitano Lautaro Martinez.

In particolare, l’argentino è apparso molto furente a fine match, con le telecamere che hanno intercettato un labiale molto eloquente. Un’espressione blasfema che non è sfuggita ai tifosi, con quelli partenopei che stanno invocando sui vari social una squalifica anche importante. Uno scenario certamente non da sottovalutare, visto che all’orizzonte c’è, tra due giornate, lo scontro diretto dello stadio Diego Armando Maradona. Ma cosa dice il regolamento in questi casi?

Notizie Napoli calcio, possibile squalifica per Lautaro: la situazione

Lautaro Martinez può concretamente saltare la sfida Scudetto dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli? Quanto successo nel corso del finale di match tra Juventus e Inter sta destando in queste ore diverse polemiche.

Il regolamento parla chiaro: la squalifica per espressioni blasfeme è possibile. Di seguito, quanto riportato dall’articolo 37 CGS:

“In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.

Il nerazzurro, dunque, è a rischio squalifica, con uno stop che prevede almeno una giornata. Nel caso in questione, eventualmente si dovesse procedere alla squalifica, il tutto potrebbe non andare oltre la singola giornata, motivo per cui non sembrerebbero esserci – salvo clamorosi colpi di scena – ripercussioni sulla sfida contro il Napoli.