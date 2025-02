Tegola Napoli Basket: comunicato ufficiale sull’infortunio

Gevi Napoli Basket, arriva il comunicato ufficiale sull’infortunio: l’annuncio è una tegola pesantissima che può condizionare la stagione.

La Gevi Napoli Basket, dopo un inizio di stagione da incubo con ben 11 sconfitte inellate consecutivamente, sta passando un periodo in ripresa. Il cambio di guida tecnica, con l’arrivo di Valli al posto di Milcic, e gli arrivi di forze fresche (come il grande ritorno di Pullen) hanno infatti riportato entusiasmo e vittorie (ben 5 nelle ultime 7 gare).

Napoli Basket, si ferma Totè: il comunicato

Nelle scorse ore era arrivata anche una grande gioia: la convocazione in Nazionale di Leonardo Totè, primo calciatore del Napoli Basket ad essere convocato dopo vent’anni. Una conferma di come questo progetto stia portando buoni frutti, nonostante una stagione in saliscendi dopo quella che aveva portato lo straordinario trionfo in Coppa Italia.

Invece, è arrivato un comunicato ufficiale che di sicuro non farà piacere: Leonardo Totè non potrà infatti rispondere alla convocazione in Nazionale a causa di un infortunio. Il giocatore, come comunicato anche dal club, è infatti sofferente per una fastidioda lombalgia.

Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio e se il giocatore riuscirà ad esserci per la prossima gara contro l’Estra Pistoia del 2 marzo.