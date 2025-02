Pessime notizie per Conte, i segnali non sono incoraggianti: tifosi preoccupati!

Napoli Calcio Notizie – Sono ore molto calde in casa Napoli. Intanto, sono arrivate notizie poco incoraggianti per Antonio Conte e non solo.

La stagione del Napoli si avvia verso un punto cruciale. L’ennesimo passo falso contro la Lazio non è costato la vetta della classifica, vista l’ennesima sconfitta dell’Inter contro la Juventus. I punti di vantaggio sui nerazzurri sono due, ma agli azzurri serve un immediato cambio di rotta. Intanto, dall’infermeria sono arrivate notizie poco incoraggianti per Antonio Conte e per l’intero gruppo squadra.

Neres salta la sfida Scudetto: confermata l’assenza contro l’Inter

In casa Napoli è ancora tempo di pensare agli infortuni. Quanto accaduto nelle ultime settimane è davvero duro da digerire, ma non solo per i risultati rimediati sul campo. Infatti, Antonio Conte ha dovuto fare i conti con diverse situazioni delicate. Su tutte, ovviamente, ci sono gli infortuni di Olivera, Spinazzola e infine David Neres che hanno costretto il tecnico ad apportare un cambio tattico.

In realtà, però, tale situazione “delicata” potrebbe durare ancora a lungo. Come sottolineato da “Il Corriere dello Sport” David Neres continuerà a restare fermo ai box per diverse settimane. Infatti, il brasiliano non sarà a disposizione per la sfida Scudetto contro l‘Inter che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona.

La partita è in programma per inizio marzo, ma tale data non è idonea per il rientro dell’ex Benfica. Quest’ultimo, ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tale infortunio non gli permetterà di rientrare in campo prima della fine di Marzo. La gara nel mirino è il big match contro il Milan al Maradona.