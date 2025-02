“Rinnovo in arrivo”, l’accordo è ad un passo: l’azzurro firmerà un contratto stellare!

Calciomercato – In casa Napoli si sta lavorando ad un rinnovo contrattuale molto importante. L’accordo tra le parti è ormai ad un passo.

Sono giorni molto importanti in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte è impegnata nella scorsa Scudetto, ma la dirigenza continua a lavorare su temi molto delicati. Tra questi, ci sono sicuramente i rinnovi di lusso. Infatti, in rosa sono presenti calciatori importanti per il percorso di crescita ideato dal tecnico salentino. Non a caso, nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli proprio su un importantissimo prolungamento contrattuale che potrebbe arrivare a breve.

Olivera ad un passo dal rinnovo: pronto l’adeguamento!

La storia d’amore tra Mathias Olivera e il Napoli proseguirà anche per i prossimi anni. Il terzino sinistro uruguaiano, nonostante l’infortunio rimediato nelle scorse settimane, è ormai una pedina chiave nello scacchiere di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del giocatore, motivo per il quale la dirigenza vorrebbe blindarlo in vista del futuro.

Come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, la società e l’entourage del giocatore avrebbero raggiunto l’accordo sullo stipendio. Infatti, è previsto un importante adeguamento che permetterà all’ex Getafe di guadagnare ben 2.2 milioni di euro a stagione. Si tratta di una decisione molto importante, visto l’attuale ingaggio da 1.5 milioni di euro.

L’ennesimo tema cruciale è legato alla durata del contratto. Mathias Olivera firmerà un quinquennale che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. Infatti, la scadenza è fissata per il lontanissimo 2030. Per concludere la trattativa si attende solo l’annuncio ufficiale del club, il quale è pronto ad omaggiare il calciatore azzurro.