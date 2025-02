Raspadori, messaggio chiarissimo a Conte: è successo all’Olimpico!

Calcio Napoli Notizie – La sfida tra Lazio e Napoli ha lanciato un messaggio importante ad Antonio Conte. L’autore di tutto ciò è stato Giacomo Raspadori.

La rinascita. Se fosse un film autobiografico si potrebbe utilizzare tale titolo. Un film però non è, ma la storia di un calciatore che settimana dopo settimana non ha mai smesso di lavorare. La sfida tra Lazio e Napoli ha lanciato un messaggio molto chiaro ad Antonio Conte: il ruolo di Giacomo Raspadori. Per la prima volta, l’ex Sassuolo ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio mostrando le qualità che possiede con e senza palla.

Raspadori protagonista all’Olimpico: ora la palla passa a Conte

La sfida tra Lazio e Napoli sarà molto dura da digerire per gli azzurri. Per la terza volta consecutiva, la squadra di Antonio Conte si è fatta riprendere da una situazione di vantaggio, perdendo così punti importantissimi in chiave Scudetto. Il match andato in scena all’Olimpico ha lanciato segnali contrastanti. Stanchezza fisica e mentale, poche soluzioni di gioco e tanto altro. L’altra sponda è però stata condita da una prestazione super di Giacomo Raspadori, il quale ha lanciato un messaggio chiaro al proprio allenatore.

Le necessità hanno portato Antonio Conte ad adottare un nuovo sistema di gioco: il 3-5-2 che tanto piace proprio a Giacomo Raspadori. Per la prima colta in stagione, il giocatore ha avuto la possibilità di agire da seconda punta e l’ha fatto alla grande. Movimenti da attaccante puro, la rete dell’1-1 e tanto altro, hanno permesso al giocatore di tornare al centro del progetto.

Il nuovo modulo oltre a cambiare le carte in tavola ha rispolverato il feeling tra i giocatori. Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori non hanno agito solo da compagni di squadra, ma anche come interpreti combinati alla perfezione. Ciò nonostante, però, il risultato non è stato dei migliori, ma dall’Olimpico è arrivato un chiaro messaggio: Raspadori può e deve riprendersi il Napoli in questa seconda parte di stagione.

Verso Como-Napoli, possibile conferma in attacco

Il Napoli si appresta a sfidare il Como di Cesc Fabregas nella prossima sfida di Serie A. La partita sarà tutt’altro che semplice visto il momento attuale del Como, motivo per il quale gli azzurri dovranno dar vita ad una prestazione incredibile.

A tal proposito, come riportato da “Il Corriere dello Sport” Antonio Conte potrebbe decidere di confermare Giacomo Raspadori dal primo minuto. Tale scelta dipenderà anche dal modulo che verrà adottato, anche se non è da escludere nuovamente il 3-5-2. L’ex Sassuolo attende di conoscere le decisioni del proprio allenatore, ma intanto ha già dimostrato di voler tornare ad essere grande.