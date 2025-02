Osimhen alla Juve, decisione presa: la reazione del Napoli

Calciomercato Napoli ultimissime -Il campionato è appena entrato nella fase decisiva, ma già si parla di mercato in vista della prossima stagione: vedi il futuro di Osimhen.

Stasera Juventus in campo allo Stadium per il derby d’Italia contro l’Inter. Una partita che riguarda da vicino anche il Napoli, con la squadra di Conte che potrebbe essere scavalcata da quella di Inzaghi. Dopo il pareggio di ieri a Roma con la Lazio, infatti, i nerazzurri guadagnerebbero la vetta della classifica in caso di vittoria stasera.

Dunque, paradosso dei paradossi, ai tifosi del Napoli toccherà fare il tifo per la Juventus quest’oggi, o quantomeno tifare per un pareggio.

La Juventus punta tutto su Kolo Muani

Un match importantissimo anche per la Juventus ovviamente, con la squadra di Motta che non competerà per lo scudetto, ma deve pur sempre conquistarsi un posto nella Champions League del prossimo anno, obiettivo minimo per la società e per tutto l’ambiente. D’altronde, proprio per questo motivo, i bianconeri sono stati uno dei club più attivi in questo mercato di gennaio.

Su tutti l’arrivo di Kolo Muani, attaccante francese in prestito dal Paris Saint Germain. Il suo impatto in Italia è stato importante e la Juventus ha già deciso di voler tenere il giocatore anche per il prossimo anno, come riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb. La trattativa però non è affatto semplice, perché il Psg chiede circa 75 milioni per non effettuare una minusvalenza. Una cifra improponibile per le casse attuali dei bianconeri.

Osimhen come alternativa per la Juventus se salta Kolo Muani

In alternativa, i bianconeri potrebbero proporre al Psg un prestito oneroso con diritto di riscatto per l’estate 2026. Ma anche qui, si tratta di un’ipotesi non facilmente percorribile. Ecco allora perché Cristiano Giuntoli si sta già muovendo su altri profili. In particolare, l’ultimo nome fatto per la Juventus è neanche a farlo a posto quello di Victor Osimhen.

Il nigeriano in estate farà ritornò a Napoli e sarà ceduto. I bianconeri ci pensano e vogliono avanzare un’offerta a De Laurentiis. Certo è da capire innanzitutto se il presidente azzurro aprirà o meno a questa cessione. Non è da escludere infatti che possa decidere di non aprire alla trattativa a prescindere e in più, anche qui, si tratterebbe di cifre non indifferenti. Staremo a vedere quindi cosa succederà nei prossimi mesi, anche in virtù di possibili cessioni da parte della Juventus, Vlahovic su tutti. Giuntoli potrebbe in tal caso presentarsi con un tesoretto importante.