Napoli, retroscena shock su Osimhen a gennaio: la rivelazione che coinvolge anche Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli Ultimissime – Retroscena clamoroso su Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, raccontato in diretta: cos’è successo a gennaio

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano direttamente dalla nuova puntata de La Repubblica del Pallone, vodcast che va in onda sul sito e sul canale YouTube di Repubblica. A raccontare un retroscena che ha del clamoroso, il collega Giulio Cardone, che si è concentrato su Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Il nigeriano, è attualmente in forze al Galatasaray dopo le enormi difficoltà per farlo partire in estate. Mentre il georgiano ha lasciato i partenopei circa un mese fa per approdare al Paris Saint Germain. Quest’ultimo si è trasferito a titolo definitivo, mentre l’ex Lille tornerà in azzurro a fine stagione e la società dovrà tentare di piazzarlo per incassare una cifra utile da reinvestire sul mercato.

Osimhen e Kvaratskhelia, destino intrecciato a gennaio: il racconto

La posizione di Osimhen, così come quella di Kvara, si è clamorosamente intrecciata nel corso del calciomercato di gennaio. Proprio Giulio Cardone di Repubblica, ha raccontato di un possibile effetto domino che si è poi venuto a verificare solamente in parte e che ha visto il Napoli uscire non nel migliore dei modi per questa seconda parte della stagione.

“Hanno provato a spostare Osimhen dal Galatasaray al Manchester United, in modo da favorire il trasferimento di Garnacho dal Manchester United al Napoli. A quel punto, lo diciamo, il Galatasaray si sarebbe trovato senza centravanti e sarebbe andato Morata. Di questa triangolazione è andata in porto, come sappiamo, soltanto la parte di Morata”.

Lo stesso Cardone ha poi proseguito:

“C’è una cosa da aggiungere: che il Napoli già inizio mercato, prima di cedere Kvara, che non avrebbe assolutamente voluto cedere e il club ancora ha rimpianti su questo, ha tentato di convincere a inizio mercato Osimhen per andare subito al Manchester United. La clausola di recensione di Osimhen, guarda caso era proprio di 75 milioni, la stessa cifra poi incassata per Kvaratskhelia con il PSG”.

Un nulla di fatto, dunque, per il presidente De Laurentiis, che avrebbe preferito lasciar partire Osimhen, favorendo così l’arrivo di Garnacho, quando era già nell’aria l’idea di una possibile cessione di Kvara. Trasferimento saltato e partenza del georgiano confermata. Danno e beffa per gli azzurri, che dovranno essere bravi in estate a sfruttare i 150 milioni incassati complessivamente dalle due partenze, nella speranza che quella di Osimhen si possa effettivamente verificare ufficialmente una volta e per tutte.