Conte “difende” i tifosi del Napoli: messaggio d’amore durante la conferenza!

Ultimissime Napoli – La conferenza stampa odierna di Antonio Conte è stata ricca di temi. L’allenatore del Napoli ha lanciato anche un messaggio ai tifosi.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, nonostante il netto rallentamento nelle ultime due giornate. I pareggi contro Roma e Udinese appartengono ormai al passato, motivo per il quale Antonio Conte ha caricato la squadra in vista del futuro e sopratutto del prossimo impegno contro la Lazio. All’Olimpico, ancora una volta, non saranno presenti i tifosi azzurri a causa del divieto di trasferta. Proprio il tecnico ha analizzato tale situazione.

Conte attacca: “Vietare otto trasferte consecutive è assurdo”

Antonio Conte continua a costruire un legame molto importante con i tifosi del Napoli. La piazza campana è di per sé molto calda, ma i risultati raggiunti potrebbero mandare in visibilio anche i più scettici. A tal proposito, nella conferenza stampa odierna, il tecnico ha difeso i propri sostenitori. Di seguito le sue parole sull’ottavo divieto di trasferta consecutivo ai danni degli Ultras campani.

“Vietare 8 trasferte consecutive solo al Napoli è assurda e unica. Bisogna avere equità, perché sennò prende lo schiaffo sempre lo stesso. Andare in trasferta senza i tifosi non va bene e per fortuna abbiamo un popolo che è ovunque. Io chiedo uniformità di regole per tutti”.

La richiesta di Antonio Conte è stata molto chiara: uniformità di regole. Si tratta, quindi, di un vero e proprio appello alle autorità competenti le quali dovranno sanzione anche altri club. Nelle prossime settimane sarà curioso vedere se l’atteggiamento nei confronti dei tifosi azzurri sarà diverso o meno.