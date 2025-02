Conte non ci sta: “I media si schierano per alcuni club”: lo sfogo è arrivato in diretta!

Ultimissime Calcio Napoli – Antonio Conte ha toccato un tema molto delicato in conferenza stampa. L’annuncio del tecnico azzurro sul tema VAR.

Manca sempre meno al prossimo impegno del Napoli. Gli azzurri, dopo due pareggi consecutivi, sono attesi dalla sfida in trasferta contro la Lazio. Il match sarà molto delicato, ancor più visto il minimo vantaggio (1 solo punto) in classifica sull’Inter. Da pochi minuti, si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte che ha toccato diversi temi importanti. Tra questi era presente anche il VAR.

Conte sbotta: “C’è una discrepanza nei confronti del Napoli”

Antonio Conte sempre più leader del Napoli. L’allenatore azzurro, dopo alcune settimane difficili, ha analizzato diversi temi importanti in conferenza stampa. Tra questi, però, era presente anche il VAR che continua a far discutere in Italia e non solo. Il tecnico partenopeo ha voluto lanciare un messaggio molto importante. Di seguito le sue parole.

“Sono stato attaccato duramente sul tema. Ho visto allenatori che si sono tirati anche indietro e poi sono gli stessi che si sono lamentati. Non voglio rientrare in certe discussioni. Quello che avevo da dire l’ho detto. Mi fa sorridere che tanti sono venuti sulla stessa linea dopo che sono stati toccati personalmente. Molti media per certe squadre si sono schierati, quando ho parlato io invece no. Fa capire la discrepanza che c’è nei confronti del Napoli”.

Come sottolineato dallo stesso allenatore, non si tratta del primo sfogo. Infatti, già dopo la partita contro l’Inter, Antonio Conte sottolineò le problematiche presenti nel protocollo e non solo. Ad oggi, servono dei cambiamenti tempestivi per evitare che situazioni spiacevoli possano intaccare il futuro dei club.