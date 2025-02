Lazio-Napoli, Conte ha scelto la formazione: piccola rivoluzione all’Olimpico

Notizie Calcio Napoli – Per la sfida contro la Lazio, Antonio Conte sta valutando una piccola rivoluzione legata alla formazione: le scelte dell’allenatore

Tra le prime notizie calcio Napoli della giornata, arrivano indiscrezioni legate alla formazione che Antonio Conte potrebbe schierare nella delicatissima sfida contro la Lazio all’Olimpico. Gli azzurri scenderanno in campo sabato alle 18.00, in quella che si preannuncia una gara molto complicata, sia per lo stato di forma dell’avversario, sia per le numerose defezioni che i partenopei contano in rosa.

Nella capitale, infatti, il Napoli si presenterà senza Olivera, Spinazzola, Neres e con un Buongiorno appena recuperato. La fascia sinistra è stata falcidiata dagli infortuni, per i quali abbiamo dedicato un focus in settimana. Conte dovrà quindi correre ai ripari e in queste ore starebbe valutando concretamente una piccola rivoluzione da mettere in atto contro la squadra di Baroni.

Conte, cambio modulo per Lazio-Napoli? Le scelte di formazione

L’ipotesi più accreditata in queste prima ore alla vigilia della sfida di domani all’Olimpico, è quella legata al cambio modulo per il Napoli. Dal più classico dei 4-3-3, infatti, gli azzurri potrebbero passare a un 3-5-2. Una scelta dettata proprio dall’assenza di alternative valide sull’out di sinistra. Okafor, infatti, non ha ancora recuperato la forma migliore e ci vorranno almeno due settimane per vederlo nelle migliori condizioni.

Ecco dunque che, come riportato dai principali quotidiani sportivi di oggi, Conte starebbe concretamente valutando lo scenario della difesa a 3 con Rrahmani sulla destra, Buongiorno al centro e Juan Jesus a sinistra. In mezzo al campo Lobotka, con ai lati i soliti Anguissa e McTominay, mentre sulle fasce agiranno Di Lorenzo a destra e Politano a sinistra. Quest’ultimo, però, ha un ballottaggio apertissimo con Mazzocchi.

Davanti la coppia Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Un duo che potrebbe giovare moltissimo del cambio tattico previsto per domani. Big Rom ha reso al massimo proprio in coppia, con Lautaro Martinez nell’Inter di Conte. Per l’ex Sassuolo, un ritorno al passato, per quello che sembra il posizionamento migliore per lui in campo. Dovranno trovarsi a vicenda, per provare a scardinare la difesa laziale.

Oggi andrà in scena l’ultimo allenamento e la conferenza stampa prima della trasferta nella capitale. Conte potrà così fornire ulteriori dettagli circa la sua scelta in vista della partita contro la Lazio, unica squadra in grado di battere il Napoli per due volte nel corso di questa stagione.