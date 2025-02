Napoli, ottavo infortunio muscolare della stagione: solo sfortuna? Il focus

Napoli Calcio Notizie – Con Neres, si è arrivati all’ottavo infortunio muscolare della stagione: solo semplice sfortuna? L’analisi da inizio stagione

Per il Napoli calcio notizie arrivano sul fronte infortuni. Dopo l’ennesimo stop, questa volta di David Neres, abbiamo voluto dedicare un focus sugli infortuni muscolari accorsi agli azzurri da inizio stagione. Eccezion fatta per Alessandro Buongiorno, gli altri 8 calciatori che si sono fermati in quest’annata, lo hanno fatto per un problema muscolare. Un numero elevatissimo di stop e praticamente tutti per la stessa ragione.

Abbiamo voluto approfondire tutti i k.o. subiti dai partenopei a partire dal mese di settembre, quando la rosa è stata al completo dopo il calciomercato. L’attuale primato in classifica del Napoli, nonostante tutte queste assenze, evidenzia ancora di più un percorso miracoloso in campo. Ma la gestione dei calciatori da parte di Antonio Conte è stata giusta? La preparazione è stata fin troppo dura? O si è trattato di semplice sfortuna?

Da Meret e Lobotka ad Olivera e Neres: quanti infortuni nel Napoli

Il nostro focus parte dal mese di settembre, quando per via di un infortunio agli adduttori, Alex Meret si è visto costretto a saltare ben 5 partite, fino ad ottobre. Al suo posto Caprile, che ben figurò al posto del portiere del Napoli, protagonista fino a quel momento di una stagione straordinaria.

Dagli adduttori, alla coscia, che ha costretto al forfait Stanislav Lobotka. Il suo k.o. è arrivato in nazionale, nella sosta di ottobre, ma resta un infortunio muscolare. Lo slovacco ha saltato ben 4 partite, con Gilmour che lo ha sostituito. Nel mese di novembre è toccato a Pasquale Mazzocchi fermarsi, per ben 4 partite, a causa di una lesione muscolare al polpaccio.

Prima del suo addio, si è fermato anche Khvicha Kvaratskhelia. Ufficialmente, il georgiano non scese in campo per 3 gare a causa di un problema al legamento collaterale e un più generico affaticamento muscolare. Sul suo infortunio c’è l’asterisco del calciomercato, ma noi lo teniamo comunque in considerazione in questo focus.

Nel nuovo anno, la situazione non è affatto migliorata: Politano ha perso una partita per un problema al polpaccio già a gennaio. Poi è toccato agli ultimissimi Olivera, fuori già per 6 partite tra gennaio e febbraio, Spinazzola, che ha già saltato complessivamente 4 gare da inizio anno, e infine Neres, che si fermerà per almeno tre match, se non addirittura quattro.

Come visto, da settembre, il Napoli ha perso almeno un calciatore al mese per infortunio muscolare. Un dato allarmante, sul quale lo staff e Conte dovranno lavorare. In una fase così cruciale della stagione si rischia di perdere il campionato a causa di assenze pesantissime in partite molto complesse.