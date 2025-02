Napoli, Conte sorride: un titolare rientra prima del previsto. Ecco quando sarà in campo

Napoli Calcio Ultimissime – Un titolare potrebbe rientrare anticipatamente dall’infortunio, splendida notizia per Conte: ecco quando sarà di nuovo in campo

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano dall’infermeria, con uno degli infortunati che potrebbe rientrare in anticipo in campo. Antonio Conte spera di poter recuperare il proprio titolarissimo nel più breve tempo possibile, data la fortissima emergenza nella quale si ritrova in questi giorni. Contro la Lazio, infatti, il tecnico leccese dovrà fare a meno di Olivera, Spinazzola e Neres.

L’intera fascia sinistra del Napoli è ferma per infortunio e nella trasferta dell’Olimpico, il mister starebbe valutando un cambio di modulo. Un possibile ritorno alla difesa a 3 con un centrocampo a 5 e l’attacco composto da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Un duo inedito che dovrà provare a risultare decisivo in una sfida estremamente complicata, all’interno di un turno di campionato delicatissimo, dove l’Inter sarà di scena allo Stadium contro la Juventus.

Napoli, Conte ritrova Olivera? La data per il rientro in campo

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina, viene riportata la notizia di un possibile rientro imminente di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano si è infortunato prima della partita contro la Juventus del 25 gennaio, dunque circa un mese fa.

Uno dei tanti infortuni muscolari di questa stagione nel Napoli, nel suo caso specifico al polpaccio. Da allora ha saltato 3 partite e sarà sicuramente fuori anche contro la Lazio domani all’Olimpico.

Nessuna possibilità di rivederlo neanche contro il Como, ma crescono le chance di averlo a disposizione per la partita contro l’Inter in programma nel weekend del 2 marzo. Il possibile recupero del terzino per il big match del Maradona sarebbe fondamentale. Conte potrebbe pensare di riproporre la difesa a quattro, o sfruttare l’uruguaiano come esterno di centrocampo a sinistra in caso di difesa a tre.

Prima dell’infortunio, Olivera era stato uno dei calciatori più utilizzati da Antonio Conte, nonché quello che era migliorato di più sotto la gestione dell’allenatore salentino. La speranza, dunque, è che il classe ’97 riesca a smaltire dall’infortunio entro le prossime 2 settimane, rendendosi disponibile, senza alcun rischio, per quella che potrebbe diventare la sfida scudetto a tutti gli effetti.

Nel frattempo, come detto, Conte dovrà contare sui calciatori a disposizione, valutando appunto un cambio modulo. Servirà lo sforzo da parte di tutti per riuscire a superare questo momento complesso e mantenere il vantaggio, di almeno un punto, sull’Inter che insegue.