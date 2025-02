Calciomercato Napoli, clamoroso retroscena: due azzurri hanno respinto l’Arabia a gennaio. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, spunta un incredibile retroscena legato a due calciatori azzurri che avrebbero respinto l’Arabia a gennaio: ecco di chi si tratta

Per il calciomercato del Napoli, emerge un clamoroso retroscena che fa riferimento alla campagna acquisti che si è conclusa agli inizi di questo mese di febbraio. La sessione invernale di riparazione, ha generato non pochi malumori nella tifoseria partenopea, specie per il mancato arrivo di un degno sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Massimo rispetto per Okafor, che darà il suo enorme contributo agli azzurri, ma è evidente a tutti che si è trattato di un ripiego dell’ultimo secondo.

A far emergere ulteriori informazioni, è il portale Tuttomercatoweb, che questa mattina ha riferito di 10 trattative sfumate tra l’Arabia saudita e la nostra Serie A. Un assalto da parte della Saudi Pro League nei confronti del nostro campionato, che avrebbe coinvolto anche due calciatori del Napoli. Gli stessi, avrebbero respinto la proposta saudita e hanno deciso di non muoversi.

Calciomercato Napoli, no all’Arabia Saudita: cos’è successo a gennaio

A diventare protagonisti nelle retrovie del calciomercato azzurro, sono stati Matteo Politano e Victor Osimhen. Partiamo proprio da quest’ultimo: il nigeriano è in prestito al Galatasaray, ma resta un calciatore del Napoli. A settembre ha raggiunto la Turchia per mancanza di offerte alternative, in attesa di volare in Premier League. A gennaio si sarebbe rifatta avanti l’Arabia, ma l’attaccante ha declinato l’offerta.

Il presidente De Laurentiis vuole incassare 75 milioni di euro per liberarlo e non si sarebbe opposto all’Al-Ahli. É stato lo stesso attaccante a dire di no e a voler rimanere ancora qualche mese al Gala, per poi prendere una nuova direzione nella propria carriera.

Discorso diverso per Politano, ritenuto praticamente intoccabile da Conte. Nonostante non sia più un ragazzino, l’attaccante è uno degli uomini più fidati dell’attuale allenatore partenopeo. Schierato in attacco, ma quasi sempre utilizzato come esterno a tutta fascia, l’azzurro non ha mai valutato l’opzione di firmare per l’Al-Shabab, almeno non a gennaio.

Per lui si vocifera di un contratto da 7 milioni di euro all’anno, ma ogni discorso verrà ripreso eventualmente in estate. Politano ha scelto di rimanere alla corte di Conte per provare l’impresa di diventare nuovamente campione d’Italia. Servirà un piccolo miracolo, ma l’esterno sa come si fa, essendo presente anche nella rosa di Luciano Spalletti che ha alzato lo scudetto nel 2023.