“Okafor più comodo di Kvara”, l’analisi sorprende: è successo in diretta

Napoli calcio notizie – In casa azzurra, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni su Kvara e Okafor che hanno spiazzato tutti.

Dopo aver subito al 92′ il gol del pareggio di Angelino, di fatto, tra le fila del Napoli c’era un po’ di amarezza per non aver sfruttato il pari nel derby tra Milan e Inter. Quest’ultima, però, ha comunque dato una grossa soddisfazione all’intero popolo partenopeo.I nerazzurri, infatti, hanno perso ieri sera per 3-0 il recupero con la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Questo ko dell’Inter contro i viola, di fatto, ha certificato il primato in solitaria del Napoli. Quest’ultimo, dunque, è chiamato a vincere domenica contro l’Udinese, proprio per cercare di mettere ancora più pressione alla squadra guidata da Simone Inzaghi. Gli azzurri sono ora attesi dalla gara di domenica contro i friulani, ma prima bisogna segnalare un’analisi che ha sorpreso un po’ tutti.

Padovan: “Per Conte Okafor può essere più di Kvara”

A farla, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, è Giancarlo Padovan:

“Cosa posso dire sul calciomercato invernale del Napoli? La squadra azzurra si è indebolita. Mentre le altre. Se conosco un po’ Antonio Conte penso che il suo piano di gioco Okafor possa essere più utile di Kvaratskhelia“.

Queste parole del giornalista, di fatto, hanno sorpreso tutti, considerando anche la prima rete del georgiano con la maglia del PSG. Questa sera, infatti, Kvaratskhelia ha segnato il suo primo gol con la maglia del team parigino.