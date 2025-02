Dai lavori al Maradona al nuovo stadio del Napoli: “Da De Laurentiis mai atto formale” (VIDEO)

Ultimissime Napoli – Tutta la verità sull’incontro tra il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul restyling del Diego Armando Maradona

Il tema stadio Maradona è caldissimo in casa Napoli, specialmente in questi giorni che Aurelio De Laurentiis ha incontrato il sindaco Manfredi: ecco tutte le ultimissime.

Ai microfoni di SpazioNapoli Talk abbiamo ospitato il consigliere comunale e Presidente Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità Nino Simeone, il quale ci ha raccontato il punto di vista istituzionale sul caso restyling Maradona e possibile nuova casa del Napoli calcio.

Infatti, le voci di corridoio vedono Aurelio De Laurentiis non più interessato alla ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta, ma al momento, come il consigliere, non sono arrivate proposte per costruire stadi in aree libere nel napoletano. Così come non è mai arrivata l’offerta per acquistare il Maradona:

“Manca un project financing come hanno fatto Milan e Inter. Qua stiamo sempre su ipotesi e sensazioni. Ad oggi non abbiamo avuto nulla”

La verità sulla cena tra De Laurentiis e Manfredi

Dalla cena tra De Laurentiis e Manfredi sono emerse idee, ipotesi, ma ancora una volta nessun passo concreto per risolvere l’annoso problema della casa del Napoli calcio. Da parte del Comune c’è massima apertura al dialogo, in attesa che il patron azzurro decida davvero se provare ad acquistare o meno l’impianto a guardarsi altrove.

Dall’intervista con Simeone, emergono altri dettagli in merito allo stadio Maradona. Infatti, Napoli potrebbe diventare sede di EURO 2032, ma al momento il campo di gioco non rispecchia alcuni criteri previsti dall’UEFA:

“Lo stadio non è rovinato come altri impianti, ma dobbiamo fare un intervento importante per renderlo adeguato agli standard. Bisogna avvicinare gli spalti al terreno di gioco, togliendo la pista d’atletica. Aumenteremo anche la capienza dei posti e avremmo il 70% dei problemi. Adesso non rientriamo ancora nei parametri sulla visibilità della partita dagli spalti”

Dunque, il Napoli si guarderebbe attorno per una nuova casa. Ma in questo momento, De Laurentiis sta cercando soprattutto una soluzione al centro sportivo, che è priorità assoluta. In questo caso, sostiene il consigliere comunale Simeone, il Comune di Napoli non sarebbe coinvolto perché il presidente sta valutando altre aree fuori dal napoletano.