Centro Sportivo, il sindaco di Castel Volturno: “C’è una cosa da smentire”, poi si sbilancia sullo stadio

Calcio Napoli notizie – Continua a tenere banco la storia legata al centro sportivo, dopo le parole da parte del tecnico di Antonio Conte e i rumors degli ultimi giorni.

Archiviata la delusione di domenica sera, con il pareggio interno contro l’Udinese per 1-1, il Napoli calcio sta preparando a Castel Volturno la prossima sfida di Serie A di sabato prossimo, contro la Lazio. In questi giorni, però, a tenere banco sono anche le notizie legate sia alla questione stadio che a quella del centro sportivo. In particolare, dopo che Antonio Conte di recente ha posto l’accento sull’importanza di avere delle strutture proprie per guardare al futuro con l’ambizione di crescere sempre di più.

A fare chiarezza circa le ultime indiscrezioni trapelate in questi giorni è stato il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Nel corso dell’intervista, il primo cittadino della località del casertano ha confermato l’esistenza di colloqui per capire il da farsi, svelando che l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale è quella di far restare il Napoli nella sede attuale.

Notizie SSC Napoli, Marrandino: “Per noi è importante che resti sul nostro territorio”

Il primo cittadino di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione legata al centro sportivo e non solo.

Di seguito, quanto dichiarato a tal proposito:

“Il dialogo tra noi e il Napoli è in atto da tempo, non da pochi giorni. Per noi l’importante è che il Napoli resti sul territorio, ma diffidate dagli sciacalli che parlano solo degli alberghi della famiglia Coppola o della zona di La Piana come luogo per il nuovo centro sportivo: lo fanno per avere popolarità. Noi abbiamo segnalato diverse zone, fra cui alcune sul litorale, e stiamo facendo il possibile per far restare qui il Napoli, con opere di riqualificazione e possibilità di lavoro per i cittadini”

Nuovo stadio Napoli a Castel Volturno? Il sindaco Marrandino risponde

Ci sono possibilità che il Napoli decida di costruire il nuovo stadio proprio a Castel Volturno? Anche di questo ha parlato il sindaco Pasquale Marrandino nel corso della sua intervista a Radio Marte.

Questa la sua risposta: