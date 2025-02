Stadio Maradona, clamorosa decisione di De Laurentiis: l’ha comunicata a Manfredi

Notizie Calcio Napoli – Novità sullo stadio Maradona, con la clamorosa decisione del presidente Aurelio De Laurentiis, comunicata anche al sindaco Gaetano Manfredi

Per le notizie calcio Napoli, giungono importantissime novità sullo stadio Maradona. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato alcuni aggiornamenti sul dialogo con il sindaco Gaetano Manfredi, ma quest’oggi sono sorti ulteriori dettagli che danno una svolta per la struttura di Fuorigrotta. La casa delle partite dei partenopei, infatti, è al centro di numerose discussioni da mesi.

Con l’Europeo del 2032 all’orizzonte, la struttura è stata presa in considerazione inizialmente per ospitare le partite della kermesse. Le condizioni attuali dello stadio, però, impedirebbero di svolgere degli incontri di tale portata internazionale al suo interno. Inoltre, per la crescita del brand Napoli, i lavori si sono resi necessari a prescindere dall’Europeo stesso.

De Laurentiis, clamoroso dietrofront sullo Stadio Maradona: le ultime

Sia sulle pagine del Mattino, che su quelle del Corriere dello Sport, questa mattina si leggono novità clamorose proprio sull’impianto di Fuorigrotta. A quanto pare, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto dietrofront sulla decisione legata ai lavori di ristrutturazione dell’impianto e starebbe valutando una nuova strada. Quest’ultima, apparirebbe più breve e soprattutto, meno complessa.

Sul Corriere si legge:

“II Maradona è stato escluso dalla cena di lunedì tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi: il presidente avrebbe spiegato al sindaco di Napoli l’intenzione di cambiare strategia in merito allo stadio e di preferire la costruzione di un nuovo impianto alla strada del restyling di quello di Fuorigrotta: troppo complessa, considerando le condizioni in cui versa. Anzi: andrebbe abbattuto e riedificato ma servirebbero anni; anni in cui la squadra dovrebbe trovare un impianto provvisorio adeguato anche ai parametri Uefa”.

Anche Il Mattino ha aggiunto ulteriori dettagli, specialmente sulle location alternative per la costruzione del nuovo stadio:

“Investire sul Maradona non sarebbe la scelta migliore e più conveniente. Il patron sta cercando di costruire un centro sportivo, cioè la casa degli azzurri, e le interlocuzioni con i sindaci del casertano sono fitte tanto che da quelle parte ci sarebbe una riserva di suoli pubblici e non solo molto importante. Tale da poter costruire anche uno stadio. Ipotesi seria, come quella della pista che porta a Ponticelli.

In questo contesto però Manfredi vuole chiarezza pronto a sostenere il Patron, ma a una condizione: portare progetti con solide garanzie bancarie”.

Non resta che attendere ulteriori novità, con i tempi che si restringono. De Laurentiis vuole chiudere un accordo il prima possibile e dare vita al nuovo Napoli anche fuori dal campo.