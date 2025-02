Verso Lazio-Napoli, arrivano conferme importanti: cosa sta succedendo a Castel Volturno

Ultime Napoli Calcio – Manca sempre meno al prossimo impegno degli azzurri in campionato. Intanto, Antonio Conte avrebbe optato per una scelta inedita.

In casa Napoli è tempo di voltare pagina dopo i due pareggi contro Roma e Udinese. La squadra necessita di un cambio di rotta, il quale molto probabilmente arriverà contro la Lazio. Durante la stagione in corso, ci son già state due sfide tra le compagini ma in entrambe le occasioni i partenopei sono usciti dal campo sconfitti (Coppa Italia e Serie A). Non a caso, sabato all’Olimpico sarà curioso vedere la reazione degli azzurri, i quali hanno perso anche l’ampio vantaggio in classifica sull’Inter.

Conte pronto a cambiare il Napoli: la scelta sul modulo

Il Napoli potrebbe scendere in campo in una veste del tutto diversa. Gli azzurri, al momento, sono costretti a fare i conti con una situazione piuttosto delicata. Infatti, prima la cessione di Kvaratskhelia (non sostituito a dovere) e poi gli infortuni di Olivera, Spinazzola e infine Neres hanno complicato i piani dell’allenatore.

Infatti, Antonio Conte starebbe pensando ad un cambio modulo in vista della delicatissima sfida contro la Lazio. Come riportato da Francesco Modugno, inviato “Sky” è possibile che gli azzurri scendano in campo con il 3-5-2. Si tratterebbe di una decisione del tutto inedita, la quale però darebbe maggiori chance ad un calciatore: Giacomo Raspadori.

Qualora dovessero essere confermate le indiscrezioni, il Napoli scenderà in campo con due punte: Lukaku e l’ex attaccante del Sassuolo. Il ruolo di “quinti” sarebbe invece rivestito da Giovanni Di Lorenzo a destra e da Matteo Politano a sinistra, il quale sarebbe “costretto” a svolgere compiti molto difensivi. Infine, l’ultimo rebus è legato al rientro tra i titolari di Alessandro Buongiorno che potrebbe prendere posto nella difesa a tre.