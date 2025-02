Maradona alla PlayStation, ora è possibile: ecco perché era stato cancellato

Diego Armando Maradona torna su EA Sports e da domani 14 febbraio sarà a disposizione gratuitamente per tutti i giocatori

Dopo ben tre anni, da domani 14 febbraio Diego Armando Maradona sarà di nuovo disponibile su EA Sports, nella serie calcistica di Electronic Arts, che ha potuto finalmente ripristinare Maradona nella piattaforma, per la felicità di tutti i tifosi.

La notizia è stata annunciata oggi sui vari account e piattaforme, attraverso un comunicato congiunto pubblicato sui canali social del Napoli, della Lega Serie A, della Liga Profesional argentina, di EA Sports e su X, con l’aggiunta di un’immagine della stella del calcio con la maglia della nazionale argentina.

Maradona era stato escluso dal videogioco a causa di una controversia legale dal 2022, e da domani sarà disponibile in Ultimate Team come carta Icona: la carta iniziale avrà un overall di 77 e il punteggio potrà arrivare fino a 93, infatti il calciatore sarà uno dei più forti calciatori del gioco nella modalità Ultimate Team. In più, una novità per tutti i giocatori del video gioco è la possibilità di averlo disponibile gratuitamente.

Le motivazioni legali: ecco perchè era stato cancellato

Come anticipato, Maradona era stato rimosso dal videogioco Fifa22 per motivi legali, in particolare a causa di una controversia legata ai diritti d’immagine, poichè Electronic Arts aveva ottenuto la licenza dall’ex manager del calciatore Stefano Ceci, ma non aveva l’autorità legale per cedere tali diritti. I diritti d’immagine di Maradona appartenevano, infatti, alla società Sattvica, ma nel marzo 2021, un’azione legale delle due figlie del calciatore aveva vietato alla società di sfruttare l’immagine del padre e, di conseguenza, ciò non ha permesso l’utilizzo del volto di Maradona su Fifa e nei giochi EA.

In particolare, la società statunitense EA Sports aveva così nel 2022 annunciato: “A causa di una controversia legale da parte di terzi, dobbiamo sospendere Diego Maradona dai pacchetti FIFA Ultimate Team, Ultimate Draft e Soccer Aid World XI. Pertanto, gli articoli icona di Diego Maradona non saranno più disponibili in confezioni, DCP e FUT Draft e la loro fascia di prezzo rimarrà al loro valore attuale fino al nuovo avviso”- aggiungendo- “Condivisiamo la delusione provata dai nostri tifosi e speriamo di poter reincorporare in futuro una delle più grandi icone del calcio mondiale“.

Finalmente, però, la controversia è stata risolta e tutti i giocatori del videogioco potranno rivivere delle grandi emozioni, rendendo omaggio al più grande giocatore di tutti i tempi e continuando ad ammirarlo.