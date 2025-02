Como-Napoli, la decisione sul settore ospiti: manca solo l’ufficialità

Napoli calcio ultimissime – Dopo le voci delle ultime ore, arrivano ulteriori novità in merito a quella che sarà la decisione degli organi competenti in merito alla trasferta di Como.

Le ultimissime ore per il Napoli calcio sono davvero molto particolari: a tenere banco è la situazione infortunati che sta complicando e non di poco il cammino degli azzurri. Antonio Conte, per questo motivo, è costretto a ripiegare su altri scenari dal punto di vista tattico, con il 3-5-2 che sembra essere la soluzione accreditata per i prossimi impegni, in attesa che si abbiano novità positive dall’infermeria di Castel Volturno (clicca qui per tutte le ultime novità).

In vista della Lazio, gli azzurri dovranno fare anche a meno dei tifosi residenti in Campania, provvedimento divenuto tristemente usuale negli ultimi mesi. Ma contro il Como la musica potrebbe cambiare, nonostante si sia vociferato di un possibile stop legato a motivi di ordine pubblico per un settore ospiti dalla capienza molto limitata. A fare il punto della situazione è l’edizione de La Repubblica, svelando che mancherebbe soltanto l’ufficialità per il via libera anche ai residenti nella regione Campania: una notizia davvero positiva anche per la squadra partenopea, che potrà contare su tutto l’affetto dei propri sostenitori per la sfida contro i lariani.

Ultime Napoli calcio, si va verso il via libera per la trasferta a Como: i dettagli

Salvo colpi di scena, i tifosi della SSC Napoli, residenti e non della regione Campania, potranno assistere alla trasferta dei propri beniamini contro il Como.

A svelarlo è l’edizione odierna de La Repubblica, che a tal riguardo scrive:

“Manca soltanto l’ufficialità, ma i tifosi del Napoli torneranno in trasferta domenica 23 febbraio a Como. L’Osservatorio ha infatti dato il via libera nella riunione dell’altro ieri. I rapporti distesi tra le tifoserie – all’andata al Maradona ha regnato il fair play – è stato l’ingrediente necessario per consentire ai sostenitori azzurri residenti in Campania di poter seguire di nuovo il Napoli lontano dal Maradona. L’ultima volta risale all’1 dicembre nella sfida contro il Torino. […] A Como no. Non ci saranno restrizioni, se non la capienza di uno stadio piccolo come il Sinigaglia, che naturalmente non potrà accontentare le tante richieste di chi vorrebbe concedersi volentieri un blitz al Lago dopo la partita (il calcio d’inizio è alle 12.30)”.

Como – Napoli: quanti biglietti saranno disponibili per i tifosi azzurri

Quanti saranno i biglietti disponibili per il settore ospiti in vista della sfida tra Como e Napoli? La Repubblica oggi in edicola svela che saranno messi in vendita poco meno di mille tagliandi.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte: